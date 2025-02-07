Arka Sokaklar Tunç öldü mü? Mesut Komiser'in oğlu Tunç ölüyor mu, Kerimhan Duman diziden ayrılıyor mu?

Tunç Güneri karakteri geçenhaftaki bölümde vuruluyor. Oyuncunun yayımlanacak bölümde ölüp ölmeyeceğine dair bilgi bulunmuyor. Arka Sokaklar Tunç öldü mü? Mesut Komiser'in oğlu Tunç ölüyor mu, Kerimhan Duman diziden ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir yanda Tunç, bir yanda Mesut...

Evlat hayat mücadelesinde iken bir baba için devam eder mi bu hayat?

ARKA SOKAKLAR TUNÇ ÖLDÜ MÜ?

Bu hafta yayınlanacak 699. bölümde, Mesut Komiser'in oğlu Tunç vuruluyor. Mesut Komiser, sürekli oğlunu arasa da ulaşamıyor. Tanıtıma damga vuran ve Arka Sokaklar izleyicilerini merak ettiren soru ise, "Arka Sokaklar Mesut Komiser'in oğlu Tunç öldü mü?" oldu.

Tunç Güneri karakteri geçenhaftaki bölümde vuruluyor. Oyuncunun yayımlanacak bölümde ölüp ölmeyeceğine dair bilgi bulunmuyor. Yeni bölümde Tunç'un durumu belli olacak.

ARKA SOKAKLAR TUNÇ KİMDİR?

Kerimhan Duman, Arka Sokaklar dizisinde Tunç rolüyle tanınıyor. 1996 doğumlu oyuncu, dizide Mesut Komiser'in oğlu olarak fenomen oldu.