Türk futbolunun Avrupa'daki genç yıldız adaylarından biri olan Aral Şimşir, son dönemlerde futbolseverlerin en çok araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Peki, Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aral Şimşir hangi takımda oynuyor? Aral Şimşir'in hayatına ve kariyerine dair detaylar...

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

Aral Şimşir, tam adıyla Doğuhan Aral Şimşir, 19 Haziran 2002 tarihinde Danimarka'nın Køge kentinde dünyaya gelmiş bir profesyonel futbolcudur. Türk kökenli bir ailede yetişmiş olan Şimşir, futbola Danimarka'da başlamış ve genç yaşına rağmen Avrupa futbol sahnesinde dikkat çeken bir isim haline gelmiştir.

Kariyerine HB Køge altyapısında başlayan genç futbolcu, 15 yaşında FC Midtjylland altyapısına transfer olmuştur. Burada gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş, yeteneğiyle Danimarka Süper Ligi'nin gelecek vadeden oyuncuları arasında yer almıştır. Aral Şimşir, hem kanatlarda hem de forvet hattında görev alabilen çok yönlü bir hücum oyuncusudur. Hızı, top tekniği ve bitiriciliğiyle öne çıkmaktadır.

Türk futbolu açısından bakıldığında, Avrupa'da yetişmiş ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmış olması, onu gelecek yıllarda A Milli Takım'da potansiyel bir aday hâline getirmektedir. Şimşir, futbolculuk kariyerinde istikrarlı adımlarla ilerlemekte ve her sezon performansını geliştirmektedir.

ARAL ŞİMŞİR KAÇ YAŞINDA?

Aral Şimşir, 19 Haziran 2002 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Henüz genç yaşta profesyonel futbol dünyasına adım atmış olması, onun futbol kariyeri açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

23 yaşında olmasına rağmen hem kulüp düzeyinde hem de milli takım seviyesinde önemli deneyimler kazanmıştır. Avrupa liglerinde forma giymek, Şimşir'in oyun zekâsını ve fiziksel gücünü geliştirmiştir. Önümüzdeki yıllarda yaşının olgunluk dönemine girmesiyle birlikte, kariyerinde daha da üst seviyelere çıkması beklenmektedir.

ARAL ŞİMŞİR NERELİ?

Aral Şimşir, Danimarka'nın Køge kentinde doğmuştur ancak ailesi aslen Sivaslıdır. Bu nedenle hem Türk hem de Danimarkalı kimlikleri bir arada taşımaktadır. Türk köklerine olan bağlılığını göstermek amacıyla forma numarası olarak Sivas'ın plaka kodu olan 58 numarayı giymeyi tercih etmiştir.

Køge'de doğup büyüyen Şimşir, çocukluk yıllarından itibaren futbolla iç içe bir hayat sürmüştür. Danimarka futbol sisteminde yetişmesine rağmen Türk kimliğini her zaman ön planda tutmuş ve milli takım tercihini de Türkiye'den yana yapmıştır. Bu tercih, hem kendisi hem de Türk futbolu adına önemli bir adım olmuştur.

Kısaca ifade etmek gerekirse, Aral Şimşir Køge doğumlu, Sivas kökenli bir Türk futbolcusudur.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Aral Şimşir, kariyerine Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Midtjylland formasıyla devam etmektedir. Profesyonel futbol hayatına Midtjylland altyapısında başlayan Şimşir, kısa sürede A takıma yükselmiş ve burada düzenli forma şansı bulmaya başlamıştır.

2022 yılında Norveç ekibi FK Jerv'e kiralanan futbolcu, burada geçirdiği süre boyunca Eliteserien'de etkili performanslar sergilemiştir. Kristiansund'a karşı attığı gol, hem Norveç kariyerindeki ilk golü olmuş hem de takımına galibiyet getiren kritik bir anı olarak kayıtlara geçmiştir.

Midtjylland formasıyla Avrupa kupalarında da mücadele eden Şimşir, 2023 yılında takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmasına katkıda bulunmuştur. Bu başarısı, onu Danimarka futbolunda öne çıkan genç oyunculardan biri haline getirmiştir.

Pozisyon olarak forvet mevkisinde oynamakta olan Şimşir, aynı zamanda kanatlarda da görev yapabilmektedir. Hızı, oyun görüşü ve bitirici özellikleriyle hücum hattının en etkili isimlerinden biridir.