Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı, serbest bırakılacak mı (İMRALI)?

Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım" dedi. Peki, Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı (İMRALI)?

TERÖRİST ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN HAPİSTEN ÇIKACAK MI (İMRALI)?

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütünü tasviye etsin" çağrısının ardından yeni bir çağrıda daha bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

İşte Bahçeli'nin konuyla ilgili değerlendirmesi;

"DEM'e uzattığım el günlerdir tartışılıyor. Dedikodu borsası rekorlar kırıyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. Görüş ve düşüncelerimi berrak ölçüde açıklamış olsam da birileri yine rahat durmuyor. Yeni bir çözüm sürecinin pişirildiğini iddia edenlere kadar pek çok iddia ve ifade malumlarınız olacağa üzere gündeme gelmiştir.

Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, terör örgütüdür. Yeni çözüm sürecine değil ortak akla ihtiyaç var. Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında kalın bir çizgi çizilmeden, duvar örülmeden refah ve güvenlik mertebesine ulaşmak güçtür. Terörün silahsız çözülmesi gibi bir durum imkansızdır.

TERÖRİSTLERE "SİLAH BIRAKIN" ÇAĞRISI

Terör örgütünün inancını değiştirmesi çabası başkadır. Hiçbir taviz ve geri adım terör örgütünü durdurmayacaktır. Türkiye teröristle müzakereye asla izin vermeyecektir. Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek elbette mecburidir. Ama kolektif kimlik ve etnik bir temelde çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, teröristlerin silahlarını bırakıp Türk adaletine teslim olması tek çıkış noktasıdır.

Terörist başının tecridi kaldırılsın talebi geliyor. Tecridi kaldırılsın ve çıksın TBMM'de grup toplantısında konuşsun ve terörü bitirdiğini açıkça ilan etsin. Ve bu terör ülke gündeminden tamamen çıksın.

"TERÖRİST BAŞI GELDİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN"

Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bahçeli'nin Öcalan çıkışı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAPALI KAPILAR ALTINDA MÜZAKERELER YÜRÜTÜLÜYOR"

Özel "Kapalı kapılar altında birtakım müzakereler yürütülüyor. Sözler alınıp sözler veriliyor. Bahçeli'nin kendi iradesiyle 'Tecrit kaldırılsın. Abdullah Öcalan kürsüye gelsin. Örgüte silah bırakma çağrısı yapsın' diyen bir dille karşı karşıyayız.

"TERÖRÜN BİTMESİNE BİZ TAM DESTEK VERECEĞİZ"

Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. Sayın Bahçeli ve siyaseti 'U' dönüşüyle bilinen bir siyaset çeşidi. İmralı canisi derken bir anda neden böyle bir dönüş yaptılar?

"NE YAPILACAKSA TBMM'DE YAPILMALIDIR"

Devlet Bey'in bugünkü açıklaması Meclis'i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmayacak.

"BU ÇAĞRININ ARKA PLANI KÖTÜ KOKUYOR"

Bu iş çözülecekse meclisteki tüm partilerin olduğu masada konuşulur. STK'ları, şehit ailelerini dinlemeden gazi vatandaşları ikna etmeden konuşmak yanlış. İşine geldiği gibi çağrı yapmak sadece Türkiye'nin sorununu değil Recep Tayyip Erdoğan'ın işini çözmek gibi kokuyor. Kötü kokuyor.

"EL YÜKSELTİYORUM DEVLET BEY, KÜRTLERE DEVLET TEKLİF EDİYORUM"

Devlet Bey el yükseltti sen de yükselt diyorlar. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber yapalım.

"DEMOKRASİ, KARDEŞLİK TEKLİF EDİYORUM"

Gelin her Kürt'ün kendisini Manisalı Özgür Özel kadar Rizeli Erdoğan kadar Bahçeli kadar, Edirneli kadar, Laz kadar eşit hissettiği öteki hissetmediği, demokratik siyaset kanallarının hepsinin açık tutulduğu, kimsenin içerilerde tutulmadığı, öğrencilerin akademisyenlerin haklarının yenmediği, tüm demokratik haklarının dünya standartlarında kullanıldığı ülke yapalım. Demokrasi, kardeşlik teklif ediyorum. Biz buradayız Devlet Bey. CHP burada, aklı da ruhu da TBMM'de.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUYU DEĞERLENDİRDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalara bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, " Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Açılan bu tarihi pencerenin kişisel hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye DEM Parti'den ilk resmi yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" dedi.

DEM Partili Hatimoğulları'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır.

Kürt sorununun çözümü Meclis'tir. Parlamento'da ve siyasette muhatap DEM Parti'dir, demokratik zeminde siyasi partiler, demokrasi güçlerinin tamamıdır, toplumun bizatihi kendisidir. Geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki toplumsallaşamamış bir barış, gerçek anlamda bir barışı sağlayamamış oluyoruz.

"TECRİT KALDIRILMALI"

Barış bilinci toplumun bütün hücrelerine yayılmalıdır ki, bütün toplum tarafından benimsenmeli ki gerçek barış olsun. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden direnmiyoruz, onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız.

BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI ÇAĞRI

Bahçeli, Abdullah Öcalan için 'Tecrit kaldırılsa konuşsun' mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrit 44 aydır devam ediyor, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz.

Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz, ne diyeceğini görelim dedik geçen hafta. Yine tekrar ediyoruz; bırakın tecrit kaldırılsın, Öcalan çıksın konuşsun, ne konuştuğunu görelim. Vakit geçirilmeden bir adım atılmalıdır."