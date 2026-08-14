Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte tam bilet 40 TL'ye, öğrenci bileti 20 TL'ye, öğretmen bileti ise 30 TL'ye yükseltildi. Zamlı tarife, 23 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Ankara'da toplu taşıma ücretlerinde yeni dönem başlıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, ulaşım ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte 35 TL olan tam bilet ücreti 40 TL'ye çıkarılırken, 17,50 TL olan öğrenci bileti 20 TL, 26 TL olan öğretmen bileti ise 30 TL oldu.

ÖĞRENCİ ABONMANI DA ZAMLANDI

Zamlı tarifeyle birlikte öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücretinde de değişikliğe gidildi.

Daha önce uygulanan abonman tarifesi güncellenirken, öğrenciler için sınırsız biniş abonman ücreti 650 TL olarak belirlendi.

YENİ TARİFE 23 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Ankara'da toplu ulaşımda yeni ücret tarifesi 23 Ağustos 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar zamlı tarife üzerinden ücret ödeyecek.