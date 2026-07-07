Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü müsabakada son 11 dakikada bulduğu gollerle 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Arjantin, 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi.
- Mısır, 15. dakikada Yasser Ahmed ve 67. dakikada Mostafa Zico'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
- Arjantin'in golleri 79. dakikada Cristian Romero, 84. dakikada Lionel Messi ve 90+2. dakikada Enzo Fernandez'den geldi.
FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır karşı karşıya geldi. Atlanta'daki Mercedes Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla kazandı.
MISIR ÖNE GEÇTİ, MESSI PENALTI KAÇIRDI
Mücadeleye Mısır hızlı başladı ve 15. dakikada Yasser Ahmed'in golüyle öne geçti. Beraberlik golü için bastıran Arjantin, 21. dakikada kazanılan penaltıda Lionel Messi ile skoru eşitleme şansını kaçırdı. Messi, kaleciyi geçemedi.
MISIR FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda baskısını artıran Arjantin, geride büyük boşluklar verdi. Bu boşlukları iyi kullanan Mısır, sağ kanattan geliştirdiği atakta Mostafa Zico'nun 67. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkarttı.
ARJANTİN'DEN MUCİZEVİ GERİ DÖNÜŞ
Son şampiyon Arjantin için tur atlama şansı mucize gibi görülürken ateşi savunma oyuncusu Cristian Romero yaktı. Messi'nin ortasında düzgün bir kafa vuruşı yapan Romero, 79. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Bu golün ardından rakip kaleye yüklenen Arjantin, 84. dakikada Messi'nin şık golüyle skora denge getirdi ve taraftarlarını sevince boğdu. Beraberliğin ardından oyunun seyrini tamamen eline alan Arjantin, 90+2. dakikada Enzo Fernandez ile bir gol daha buldu ve bu golle maçı kazanmayı başardı.
MESSİ VE ARKADAŞLARI ÇEYREK FİNALDE
Bu sonuçla birlikte Mısır, turnuvaya veda etti. Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin ise çeyrek finale yükseldi. Arjantin, çeyrek finalde İsviçre - Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.