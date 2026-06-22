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Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede

Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede Haber Videosunu İzle
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
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CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin babası Fevzi Tunç Türeli’nin cenaze töreni dikkat çeken anlara sahne oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'yi yıllar sonra bir araya getiren törende, Özgür Özel'in gönderdiği çelenkteki "CHP Genel Başkanı" yazısı söküldü.

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin vefat eden babası emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli’nin Ankara'daki cenaze törenine katıldı. Başkentte düzenlenen tören, parti içi gerilimin yansımalarına ve sürpriz buluşmalara ev sahipliği yaptı.

YILLAR SONRA KILIÇDAROĞLU VE İNCE YAN YANA

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine siyasilerin ilgisi yoğun oldu. Törene CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninin en çok konuşulan anlarından biri, CHP'den ayrılış sürecinde sert polemikler yaşayan Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar sonra aynı karede yer alması oldu. Siyasi arenadaki kırgınlıkların ardından ikilinin cenaze namazında bir araya gelmesi dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇELENGİNE ŞOK MÜDAHALE

Törene damga vuran asıl kriz ise çelenk alanında patlak verdi. Özgür Özel'in cenazeye gönderdiği çelenge müdahale edildi. Özel'in gönderdiği çelengin üzerindeki isimlikten "CHP Genel Başkanı" yazılı unvan kısmının söküldüğü görüldü. 

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Kılınan cenaze namazının ardından, hayatını kaybeden emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli için cami avlusunda askeri tören düzenlendi. Türeli'nin cenazesi, askeri törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’na götürülerek burada dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
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