Ankara zabıta alımı 2024: Ankara zabıta alımı ne zaman? Ankara zabıta alımı başvuru ekranı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı için gerçekleştireceği zabıta alımları ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaşıyor. Bu alımlar, belediyenin hizmet kalitesini artırmak ve şehirdeki düzeni sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar ve potansiyel adaylar, bu alımlara dair tarih ve başvuru koşulları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Ankara zabıta alımı 2024: Ankara zabıta alımı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ANKARA ZABITA ALIMI 2024

Ankara zabıta alımı için detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

ANKARA ZABITA ALIMI NE ZAMAN?

Sınava girmek isteyen adaylar; www.ankara.bel.tr adresi üzerinden 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlayarak istenilen belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na gelerek şahsen başvuruları yapabilecek.

ZABITA ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER