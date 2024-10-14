Ankara zabıta alımı 2024: Ankara zabıta alımı ne zaman? Ankara zabıta alımı başvuru ekranı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında yapılacak olan zabıta alımı ile ilgili merak edilenler. Alım tarihi ve başvuru koşulları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Ankara zabıta alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı için gerçekleştireceği zabıta alımları ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaşıyor. Bu alımlar, belediyenin hizmet kalitesini artırmak ve şehirdeki düzeni sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar ve potansiyel adaylar, bu alımlara dair tarih ve başvuru koşulları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Ankara zabıta alımı 2024: Ankara zabıta alımı ne zaman? Detaylar haberimizde...
ANKARA ZABITA ALIMI 2024
Ankara zabıta alımı için detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.
ANKARA ZABITA ALIMI NE ZAMAN?
Sınava girmek isteyen adaylar; www.ankara.bel.tr adresi üzerinden 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlayarak istenilen belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na gelerek şahsen başvuruları yapabilecek.
ZABITA ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,
- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
- KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,
- 2 adet biyometrik fotoğraf.
- Adayların mülakatı ise 18-25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.