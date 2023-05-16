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Ankara milletvekilleri! Ankara seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Ankara milletvekilleri! Ankara seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim?

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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Ankara milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Ankara milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

JÜLİDE SARIEROĞLU

MURAT ALPARSLA

ZEHRANUR AYDEMİR

CHP

GAMZE TAŞÇIER

DENİZ DEMİR

ONUR KONURALP

SADULLAH ERGİN

MUSTAFA NEDİM YAMALI

ALİYE TİMİSİ ERSEVER

MHP

MEVLÜT KARAKAYA

İYİ PARTİ

KORAY AYDIN

AHMET EŞREF FAKIBABA

AK PARTİ

VEDAT BİLGİN

LÜTFİYE SELVA ÇAM

ORHAN YEGİN

ZEYNEP YILDIZ

OSMAN GÖKÇEK

KURTCAN ÇELEBİ

CHP

MURAT EMİR

İDRİS ŞAHİN

SEMRA DİNÇER

SADİR DURMAZ

ADNAN BEKER

İYİ PARTİ

AK PARTİ

FUAT OKTAY

LEYLA ŞAHİN USTA

ÖMER İLERİ

ASUMAN ERDOĞAN

AHMET FETHAN BAYKOÇ

TEKİN BİNGÖL

UMUT AKDOĞAN

MESUT DOĞAN

AYLİN YAMAN

YAŞAR YILDIRIM

YÜKSEL ARSLAN

KÜRŞAD ZORLU

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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