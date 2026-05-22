Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası siyasette tansiyon yükselirken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesine ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri gündeme geldi. Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin önü açılan Kılıçdaroğlu’nun, bir sonraki kurultayda aday olmayacağı öne sürüldü.

Mahkeme, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar vermiş, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların da geçersiz sayılmasına hükmetmişti. Kararda ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği belirtilmişti.

KILIÇDAROĞLU İÇİN “ADAY OLMAYACAK” İDDİASI

Gazeteci Gürbüz Evren, Sözcü TV canlı yayınında CHP kulislerinden aldığı bilgileri paylaştı. Evren, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut görevi uzun süre sürdürmeyi düşünmediğini ve yapılacak ilk kurultayda aday olmayacağını iddia etti.

Evren, “Kılıçdaroğlu şu andaki görevini uzun süre yapmayacak. Böyle bir niyeti var. Hiçbir makama talip olmayacak, aday olmayacak. Şeffaf, eşit, adil bir kurultay yapılarak orada seçilen kişilere partiyi teslim edecek” ifadelerini kullandı.

“GENEL MERKEZ’E GİTMEYECEK”

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gitmeme yönünde bir karar aldığı da öne sürüldü. Evren, bu kararın yeni alınmadığını savunarak, “Genel Merkez’e gitmeme kararı dün alınmış bir karar değil, çok önceden alınmış bir karardı” dedi. Kılıçdaroğlu’na CHP’yi gerek ofisinden gerekse Meclis’ten yönetmesi yönünde öneriler yapıldığı da kulislere yansıdı.

“HAİN KEMAL” SLOGANLARINA ÜZÜLDÜ

Canlı yayında dikkat çeken bir başka iddia ise CHP Genel Merkezi önünde atılan sloganlarla ilgili oldu. Gürbüz Evren, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti binası önünde yükselen “Hain Kemal” sloganlarından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Evren, “Dün akşam Kemal Bey ilk defa çok üzülmüş ve sinirlenmiş. CHP’nin bahçesinde ‘hain Kemal’ sloganları yükseldiğinde, Özgür Bey veya bir yetkili çıksın ‘arkadaşlar ne yapıyorsunuz, hain diye slogan atamazsınız’ desin istemiş” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME İDDİASI

Kulislerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bayram sonrasında bir görüşme yapılabileceği de konuşuluyor. Bazı CHP’li belediye başkanları ve MYK üyelerinin iki ismin bir araya gelerek süreci yumuşatması gerektiğini savunduğu belirtildi.

Gürbüz Evren, “Özgür Bey’in bayram vesilesiyle Kemal Bey’i evinde ziyaret etme ihtimali çok yüksek. Bu, sorunun çözümündeki ilk adım olabilir” değerlendirmesinde bulundu.