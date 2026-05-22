Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti
“Mutlak butlan” kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında büyük takipçi kaybı yaşandı. Kararın ardından 600 binden fazla kişi Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı, toplam kayıp ise 2 milyona yaklaştı.
Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaştı. Özellikle “mutlak butlan” kararının ardından Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya platformu X’teki takipçi sayısında dikkat çeken bir düşüş yaşandı.
ÖZEL VE PARTİ YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ SONA ERDİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevleri sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna getirildi.
BİR GECEDE 600 BİN TAKİPÇİ KAYBI
Kararın ardından görevi kabul edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu’na sosyal medyada tepkiler büyüdü. İddialara göre, kararın açıklandığı dün akşam saatlerinden itibaren 600 binden fazla kullanıcı Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı.
TOPLAM KAYIP 2 MİLYONA YAKLAŞTI
“Mutlak butlan” tartışmaları öncesinde X platformunda 11 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kılıçdaroğlu’nun, son aylarda yaşanan siyasi tartışmaların ardından ciddi takipçi kaybı yaşadığı öne sürüldü. Son bir yıllık süreçte Kılıçdaroğlu’nun toplam takipçi kaybının 2 milyona yaklaştığı ifade edildi.
CHP’DE KRİTİK SÜREÇ
Mahkemenin verdiği karar sonrası CHP’de siyasi ve hukuki süreç devam ederken, parti içinde yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor.