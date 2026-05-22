15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt: Diyelim şaibe var...

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararı siyaset gündemindeki yerini korurken, parti tabanından gelen tepkiler de büyüyor. Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi yeniden kabul edeceğini açıklaması ve CHP yönetiminin kararı tanımadığını duyurması parti içinde tansiyonu yükseltti.

Tartışmalar sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 yıllık komşusu olduğunu söyleyen bir CHP üyesinin açıklamaları dikkat çekti. Partili vatandaş, Özgür Özel’in genel başkanlığının delegeler tarafından defalarca onaylandığını belirterek mahkeme kararına tepki gösterdi.

“VİCDANIMIN SESİNİ DİNLİYORUM”

Kılıçdaroğlu’nun komşusu olduğunu söyleyen CHP üyesi, “Ben 15 yıllık komşusuyum. Partinin üyesiyim. Vicdanımın sesini dinliyorum. Sayın Özgür Özel iyi muhalefet yapıyor” ifadelerini kullandı.

“AYNI DELEGE İKİ KEZ DAHA ONAYLADI”

Kurultay sonrası yapılan kongrelere dikkat çeken partili vatandaş, “Diyelim ki o kongrede şaibe var, çeşitli iddialar var. Aynı delege iki kez daha Özgür Özel’in genel başkanlığını onayladı. Bu delegelerin çoğu da Sayın Kılıçdaroğlu döneminde seçilmiş delegelerdi” dedi.

“YSK KARARLARI KESİNDİR”

Açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu kararlarına da vurgu yapan CHP üyesi, “Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları kesin midir? Kesindir” diyerek mahkemenin verdiği kararı eleştirdi.

PARTİ İÇİNDE DESTEK AÇIKLAMALARI ARTIYOR

Kararın ardından CHP içinde Özgür Özel’e destek veren isimlerin sayısı da artıyor. Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile Aylin Nazlıaka, mahkeme kararıyla eski görevlerine dönmeleri halinde bunu kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Öte yandan CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü hareketlilik sürüyor. Özgür Özel, MYK’yi yeniden toplantıya çağırırken, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla da kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Parti yönetimi ayrıca olası polis ve TOMA girişlerine karşı genel merkez girişine iki otobüs çekti.

Muhalefet partilerinden de CHP’ye destek mesajları gelmeye devam ederken, karar sonrası siyasette ve piyasalarda yaşanan hareketlilik Türkiye gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor.

Kaynak: ANKA