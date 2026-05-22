CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar vermişti. Kararda, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların yanı sıra alınan kararların da geçersiz olduğu belirtilmişti.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Mahkeme kararında ayrıca eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmedildi.

Kararın ardından CHP Genel Merkezi, tedbir kararına karşı hukuki itirazda bulundu. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, yapılan başvuruyu reddetti.

CHP YSK’YA BAŞVURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada “mutlak butlan” kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay’a yaptıklarını açıklamış, Yüksek Seçim Kurulu’na da başvuracaklarını duyurmuştu.

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu’nun da bugün sabah saatlerinde YSK’ya resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Özet: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Genel Merkezi’nin kurultaya ilişkin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetti. CHP ise süreci YSK’ya taşıdı.

"KARARI KABUL ETMİYORUZ"

Özel'in gece düzenlediği basın toplantısı ve seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmanın ardından partililerin bir kısmı genel merkezde kalmaya devam ederken, ayrılan partililer ise sabah tekrar genel merkeze geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu kararın asıl tartılacağı yer halkımızın vicdanıdır. Siyaset halk için ve halkla birlikte yapılır. Biz arkamızda milyonların, halkımızın olduğunu biliyor, görüyor ve bunu her an hissediyoruz. Dolayısıyla bu yanlış karar, halkın vicdanından geri dönecektir. Sarayın aldığı bu yanlış, haksız ve hukuksuz kararı doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Baba ocağındayız, buradayız. Milyonlarla birlikte direnişe devam ediyoruz. YSK'ya başvurumuzu yaptık; çünkü bize bu mazbataları veren YSK'dır. Bu kongreler, YSK'nın gözetim ve denetiminde yapılmıştır. Dolayısıyla YSK, eğer bundan sonra varlığını saygın bir şekilde sürdürecekse, kendi kararlarının arkasında durmalı ve bu hukuksuzluğa anayasal düzeyde bir son vermelidir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: ANKA