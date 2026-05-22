Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında Ali Koç ve Hakan Safi’ye “Gelin yönetimde birlik olalım” çağrısı yaptı. Yıldırım ayrıca “Türkiye ve Avrupa sokaklarını sarı-laciverte boyamak istiyorum. Yaptık, yine yapacağız” ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım, "Feridun Geçgel yönetimde, Futbol AŞ'de olacak. Rahatsızlığı ve işlerinden dolayı katılamadı. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, Mehmet İman da Final-Four'a gittiler. Onlar da yönetimde olacak. Futbol AŞ'ye 3-4 tane kaliteli insanlar gelecekler." dedi.
Yıldırım, "Kendime bakınca, Fenerbahçe'yi görüyorum. Benim nabzım şöyle atıyor, her zaman, her yerde en büyük Fener! Bu sloganla inleyen stat, sokaklar, her yerde bayraklar... Hayat enerjimi bunlar sağlamaktadır. Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Türkiye ve Avrupa sokaklarını sarı-laciverte boyamak istiyorum. Bana nasıl yapacağımı sormayın! Yaptık, yine yapacağız!" diye konuştu.
Aziz Yıldırım, "Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde birlik olalım. Hep beraber şampiyon olalım! Bu seneye hep beraber damga vuralım, bu herkese çağrımdır." sözlerini sarf etti.