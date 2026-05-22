Tekirdağ'da 10 dakikalık sağanak yolları dereye çevirdi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. 3 gündür süren yağışlar, su stresi yaşayan kentte sevinçle karşılandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kısa sürede cadde ve sokakları suyla kapladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçacak yer ararken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Süleymanpaşa'da aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle araç sürücüleri trafikte yavaş ilerlemek zorunda kalırken, vatandaşların bir kısmı bina girişleri ve saçak altlarına sığındı, bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti.

Kent genelinde son 3 gündür aralıklarla devam eden yağışların, su stresi yaşayan Tekirdağ'da vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandığı görüldü. Özellikle baraj doluluk oranlarının gündemde olduğu kentte yağışların tarım arazileri açısından da olumlu karşılandığı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
