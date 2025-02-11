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ANKARA HAVA DURUMU | 12 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 12 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara hava durumu, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü için merak ediliyor. Özellikle soğuk ve bulutlu bir havanın etkili olacağı başkentte vatandaşlar, gün içinde sıcaklıkların nasıl seyredeceğini öğrenmek istiyor. Peki, 12 Şubat Ankara hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Ankara'da kar yağışının özellikle sabah saatlerinde etkili olması beklenirken, öğle saatlerinde parçalı bulutlu bir havaya geçiş olacağı tahmin ediliyor. "12 Şubat Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusunu merak edenler için, Meteoroloji yetkilileri buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü hava durumu, soğuk ve parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık ise -2°C olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU | 12 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 Şubat Perşembe günü de kar yağışının devam etmesi ve sıcaklıkların -1°C ile 5°C arasında seyretmesi öngörülüyor. 14 Şubat Cuma günü ise sisli bir hava bekleniyor ve sıcaklıkların -2°C ile 6°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı dikkatli olunması önemlidir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU | 12 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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