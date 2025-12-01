Ankara'da mevsimin ilk karı Beypazarı ilçesine yağdı
Kara kış yurdun dört bir yanında etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken, başkente de mevsimin ilk karı düştü. Beypazarı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
BEYPAZARI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı, başta Kirazlı, Üreğil ve çevredeki yaylalarda etkisini gösterdi.
GÖREN TELEFONUNA SARILDI
Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Kar yağışının ardından bölge kartpostallık görüntüler oluştu.
YETKİLİLER UYARDI
Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam