Afad Başkanı olarak görev alan Ali Hamza Pehlivan, yapılan atama sonrasında hayatı ve kariyeri ile de sosyal medyada merak konusu haline geldi. Peki, Ali Hamza Pehlivan kimdir? AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan kaç yaşında, nereli? İşte,AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan hakkında merak edilenler...

ALİ HAMZA PEHLİVAN KİMDİR?

1977 yılında Rize'nin Hemşin ilçesinde doğan Ali Hamza Pehlivan, eğitim hayatına burada başladı. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan Ali Hamza Pehlivan, 1999 yılında Ankara Üniversitesi'nden onur belgesiyle mezun oldu. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Artvin'de kaymakam adayı olarak görevlendirildi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan

Mesleki gelişimini sürdürmek amacıyla 2001-2002 yıllarında İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra, Doğankent (Giresun), Kemah (Erzincan), Hakkari ve Giresun gibi farklı illerde kaymakam olarak görev aldı.

Yeni AFAD Başkanı

Valilik kariyerine ise Bayburt Valisi olarak başlayan Pehlivan, daha sonra Şırnak ve Mersin Valiliği görevlerinde bulundu. Devlet kademelerinde uzun yıllar tecrübe kazanan Pehlivan, 2025 yılında AFAD Başkanı olarak atanarak afet yönetimi alanında görev yapmaya başladı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

AFAD Başkanı Pehlivan

ALİ HAMZA PEHLİVAN HANGİ GÖREVLERDE ÇALIŞTI?

Kaymakamlık Görevleri :

2003-2005 – Doğankent Kaymakamı (Giresun)

2005-2007 – Kemah Kaymakamı (Erzincan)

2007-2009 – Hakkari Vali Yardımcısı

2009-2011 – Giresun Vali Yardımcısı

Valilik Görevleri:

2017-2020 – Bayburt Valisi

2020-2021 – Şırnak Valisi

2021-2025 – Mersin Valisi

Son Görevi:

4 Şubat 2025 – AFAD Başkanı olarak atandı.

Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan