Turizmin kalbi Alanya, bu kez alevlerle sınanıyor. Gecenin sessizliğini yaran ilk kıvılcımlar, kısa sürede dev bir yangına dönüştü. Rüzgârla büyüyen alevler, yerleşim alanlarına kadar ilerlerken, mahalleler boşaltıldı, seralar kül oldu. Saatlerdir süren amansız mücadeleye rağmen alevlerin hâlâ tamamen kontrol altına alınıp alınmadığı belirsiz. Peki, Alanya orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? Alanya orman yangını son durum ne? Yangın sürecine dair tüm detaylar haberimizde...

ALANYA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Alanya'da çıkan orman yangını, gece saatlerinde başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Ali Efendi Mahallesi'nde saat 23.00 sularında başlayan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Sabah saatlerinde havadan helikopterlerle, karadan ise onlarca itfaiye aracı ve orman işçisiyle yapılan müdahale sonucu yangının büyük bölümü kontrol altına alındı. Ancak sabah saat 07.00 itibariyle yangının tamamen söndürüldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Yoğun Müdahaleye Rağmen Tam Kontrol Sağlanamadı

Alanya Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle yangına çok yönlü müdahale edildiğini belirtirken, "Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık ancak rüzgâr hâlâ risk oluşturuyor" açıklamasında bulundu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

ALANYA ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR MU?

Yangının çıkmasının üzerinden yaklaşık sekiz saat geçmesine rağmen, bölgede zaman zaman yeni alevlenmeler yaşanıyor. Özellikle rüzgârın etkili olduğu yüksek alanlarda ekipler, sürekli olarak yeni müdahalelerde bulunmak zorunda kalıyor.

Ali Efendi Mahallesi Boşaltıldı

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Ali Efendi Mahallesi tamamen tahliye edildi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yangının etkilediği bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı hızlıca tahliye ettik. Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Ekiplerimiz gece boyunca kesintisiz çalıştı ve çalışmaya devam ediyor."

ALANYA ORMAN YANGINI SON DURUM NE?

Alanya'daki orman yangınının son durumuna ilişkin yapılan resmi açıklamalara göre, yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Ancak bölgede tam anlamıyla güvenliğin sağlanması için soğutma ve izleme çalışmaları sürüyor.

Büyük Maddi Zarar Var

Yangın, yalnızca ormanlık alanları değil, çevredeki seraları ve bazı evleri de etkiledi. İlk belirlemelere göre çok sayıda sera tamamen kullanılamaz hale geldi. Elektrik hatlarının da zarar görmesi nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor.

ALANYA ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının kesin çıkış nedeni henüz netlik kazanmış değil. Ancak yetkililer, ilk bulgulara göre yangının insan kaynaklı olabileceği üzerinde duruyor. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde birden fazla noktada alevlenme olduğu tespit edildi. Bu durum, kundaklama ihtimalini gündeme getirdi.

Yangınla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı.

"Yangının 3 farklı noktadan başladığı bilgisi doğruysa, bu kesinlikle doğal bir yangın değil," diyen yangın uzmanları, olayın sabotaj olabileceğini vurguladı.