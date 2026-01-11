AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) pazartesi ve salı günleri için 55 ilde şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışı beklenen şehirler arasında İstanbul ve Ankara da yer alırken, AKOM yarın sabah 06.00 itibariyle kentte kar yağışının başlayacağını duyurdu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden batıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü" ifadelerini kullandı.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

AKOM yarın sabah 06.00 itibariyle kentte kar yağışının başlayacağını duyurdu. AKOM'dan bugün için yapılan uyarıda, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların (yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi. Yarın hava sıcaklığının en fazla 3 en düşük 0 derece olması, yağış miktarının ise 10-20 cm arasında olması bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

Son yılların en şiddetli fırtınası gece boyunca Türkiye'yi etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi.Meteoroloji 13 il dışında yurdun tamamına sarı kodla fırtına ve sel uyarısı yaptı. Kuvvetli sağanağın akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakması ve sıcaklıkların 6-7 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre fırtına ve kuvvetli yağışın hakim olduğu yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Çatıları uçuran, ağaç ve direkleri deviren fırtına bugün de devam edecek.

EĞİTİME ARA VERİLMESİ GÜNDEME GELEBİLİR

MGM, internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 55 il için uyarıda bulunurken, pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde de kar yağışı beklenildiğine dikkat çekti. Uyarıların ardından gözler, valilik tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, beklenen yağışların gerçekleşmesi durumunda 12 ve 13 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin birçok ilinde eğitime ara verilmesinin muhtemel olduğunu belirtirken, bu durum öğrenciler için kesintisiz şekilde 4 günlük tatil şansı doğuracak.

İşte MGM tarafından kar yağışı uyarısı yapılan 55 şehir;

İstanbul

Kocaeli

Düzce

Sakarya

Yalova

Bilecik

Bursa

Kütahya

Afyonkarahisar

Isparta

Zonguldak

Bolu

Bartın

Karabük

Ankara

Konya

Karaman

Kastamonu

Çankırı

Kırıkkale

Kırşehir

Nevşehir

Niğde

Kayseri

Tokat

Amasya

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari

Şırnak

Siirt

Bitlis

Muş

Erzurum

Artvin

Bayburt

Bingöl

Batman

Diyarbakır

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu. Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

ORHAN ŞEN: PAZARTESİ OKULLAR TATİL EDİLMELİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Pazartesi günü için okulların tatil edilmesi gerektiğini söyledi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden batıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur. " diyerek uyarıda bulundu.

"14 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi; "Yaklaşık 30 km yükseklikteki stratosferde, kutupsal vorteks bozulmaya başladı. Önümüzdeki 14 gün içinde bunun etkilerinin hakim olması bekleniyor. Kutup girdabının böyle bir durumu, soğuk Arktik havasının bazı bölgelerde daha düşük enlemlere nüfuz etmesine izin verir. Bu durum şu anda Avrupa'yı etkilerken, bizde de aralıklı kar yağışı geçişlerini göreceğiz.

"İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. İstanbul'da etkilenecek. İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur. Battaniye Kahve ve Kitap pazartesinin menüsü olsun."