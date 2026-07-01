Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı

Kocaeli'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen olayda kasklı saldırgan, bir kişiyi silahla kovalayarak bacağından yaraladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Şerefiye Caddesi'nde meydana geldi. Kafasında kask bulunan bir kişi, iddiaya göre alacak-verecek meselesi sebebiyle bir şahsı silahla kovalamaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli, şahsı yakalayarak tabancayla ateş etti. Bacağından yaralanan şahıs kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralının bacağındaki kanamayı durdurmaya çalışırken, yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki kişi arasında yaşanan kovalamaca ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı