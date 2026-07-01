Elenmelerine rağmen tüm dünya onları alkışlıyor
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye yenilerek elenen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, kadro değeri turnuvadaki en düşük dördüncü takım olmasına rağmen unutulmaz bir performans sergileyerek tüm dünyanın takdirini kazandı.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez gruptan çıktı.
- Kadro değeri en düşük 4. takım olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İngiltere karşısında 75 dakika direnç gösterdi.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti, turnuvada sergilediği performansla dünya çapında beğeni topladı.
FIFA 2026 Dünya Kupası futbol tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden birine sahne oldu.
DÜNYA KUPASI'NA DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ DAMGASI
Tam 52 yıl aradan sonra dünya sahnesine çıkan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, turnuvaya damga vurarak derin bir iz bıraktı. Grup aşamasında dev rakibi Portekiz’e geçit vermeyerek sahadan beraberlikle ayrılan Afrika temsilcisi, tarihinin ilk Dünya Kupası puanını hanesine yazdırdı. Bu motivasyonla mücadelesini sürdüren ekip, gruptan çıkmayı başararak yine tarihinde bir ilke imza attı.
KADRO DEĞERİ EN DÜŞÜK 4. TAKIM
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, kadro değeri açısından son 32 takım arasında en düşük 4. ekip olmalarına rağmen yüreklerini ortaya koyarak dev bütçeli takımlara meydan okudu. Son 32 turunda güçlü rakibi İngiltere karşısında tam 75 dakika boyunca ecel terleri döktüren ve muazzam bir direnç gösteren "Leoparlar", sergiledikleri efsane mücadeleyle futbolseverlerin sevgilisi oldu.
ALKIŞLARI TOPLADILAR
Kısıtlı imkânlarla devleşerek turnuvaya renk ile karakter katan Demokratik Kongo gösterdikleri performansla tüm dünyanın büyük beğenisini ve alkışını topladı.