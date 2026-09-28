AKADEMİK YILI AÇILIŞINDA İLK DERS; TERÖRÖSÜZ TÜRKİYE

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Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) 2026-2027 akademik yılı, fakülte ve meslek yüksek okullarında düzenlenen açılış programları ve “İlk Ders” etkinlikleriyle başladı. Akademik yılın ilk günlerinde öğrenciler, akademik ve idari personelle bir araya gelirken; farklı birimlerde gerçekleştirilen programlarda yeni akademik dönemin hedefleri ve öğrencilerin üniversite yaşamındaki gelişim süreçleri ele alındı.

“İlk Ders” etkinliklerinde, Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin, millî birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çekildi. Etkinliklerde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan “Terörsüz Türkiye” hedefi ile bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı.

EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE “İLK DERS” BULUŞMASI

DEÜ Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen “İlk Ders” programında, DEÜ Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefi ve bağımlılıkla mücadele konularına değinerek gençlerin toplumsal sorumluluklarına ve bu konulardaki duyarlılığının önemine dikkat çekti.

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YENİ AKADEMİK YIL HEYECANI

Buca Eğitim Fakültesinde 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. DEÜ Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Dündar Yener’in katılımıyla düzenlenen törende, fakültenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri yeni akademik yılın heyecanını birlikte yaşadı.

Törende, fakülteye yüksek YKS puanıyla yerleşen öğrencilere belgeleri takdim edildi. Akademik yılın ilk dersi ise Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hale Sucuoğlu tarafından “Öğretmen Olmak, Bir Meslekten Daha Fazlası” başlığıyla gerçekleştirildi.

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA İLK DERS

İzmir Meslek Yüksekokulunda 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Programı gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen programda, akademik ve idari personel ile öğrenciler yeni akademik yılın heyecanını birlikte yaşadı.

Açılış konuşmasında yeni akademik yılın öğrenciler, akademik ve idari personel için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra kendilerini çok yönlü geliştirmelerinin önemine dikkat çekti.

Program kapsamında, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün tarafından “İMYO’da İlk Ders” gerçekleştirildi.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİ ÖNLÜK GİYDİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesinde de 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen törende, fakültenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler yeni akademik yılın heyecanını birlikte yaşadı.

Törende, fakülteye en yüksek puanla yerleşen ilk üç öğrenciye belgeleri takdim edildi. Program kapsamında ayrıca öğrencilerin mesleki eğitim yolculuklarının ilk adımını simgeleyen önlük giyme seremonisi gerçekleştirildi.

Haber: Halit Tunç

Kaynak: Haber Platformu