Akabe cemresi bayramın ilk günü fecr-i sâdıktan önce taşlanabilir mi?

Akabe cemresi, Hac ibadetinin önemli aşamalarından biri olan "şeytan taşlama" sırasında gerçekleştirilir. Hacılar, Arafat'tan Mina'ya geçtiklerinde, üç cemre olarak bilinen taşların önünden geçerler. Bu cemreler sembolik olarak şeytanı temsil eder ve Hacılar, taş atarak İbrahim'in şeytana karşı koyduğu gibi şeytana karşı koyduklarını ifade ederler. İşte 3 gün şeytan taşlama ne zaman yapılır sorusunun yanıtı…

AKABE CEMRESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre Arafat'ta Akabe cemresine taş atma zamanını ve kuralları bellidir. Hanefi mezhebine göre, taşlama bayramın birinci günü fecr-i sadıktan başlayıp ikinci gün fecr-i sadığa kadar devam eder. Fecr-i sadıktan önce taşlama yapılamaz ve bu durumda taşlar vakti içinde atılmazsa dem gerekir. İmam Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed'e göre ise, vaktinde atılamayan taşlar bayram sonuna kadar kaza olarak atılabilir ve ceza gerektirmez. Şafiî ve Hanbeli mezheplerine göre ise, taşlama Arefe gününü bayramın birinci gününe bağlayan gece yarısından başlar ve bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu görüşe göre, taşlar bayramın dördüncü gününe kadar atılabilir ve herhangi bir ceza gerektirmez. Son olarak, günümüzde organizasyon gereklilikleri ve izdiham gibi nedenlerden dolayı bu görüşlere uygun hareket edilmesi gerekir.

ŞEYTAN NASIL TAŞLANIR?

Şeytan taşlama, İslam dininde Hac ibadetinin bir parçası olan Arefe gününde gerçekleştirilen bir eylemdir. Arefe günü, hacı adaylarının Mina'da bulunduğu ve Hac ibadetinin en önemli günlerinden biridir. Şeytan taşlama, sembolik olarak, Hz.İbrahim'in (asm) Şeytanı taşladığı inancına dayanır.

Şeytan taşlama ritüeli, üç küçük sütun veya direğe küçük taşlar atmayı içerir. Bu sütunlar, Müslümanlar için İbrahim'in Şeytan'ı atmak için kullandığı üç yerin temsili olarak kabul edilir. Hacılar, bu ritüeli gerçekleştirirken, şeytani düşüncelere, kötülüklere ve günahlara karşı direnmeyi sembolize ederler.

Hacılar, Arefe günü boyunca Mina'da vakit geçirir ve şeytan taşlama ritüelini gerçekleştirirler. Bu, Allah'a yakınlaşma, günahları temizleme ve tazim etme amacını taşır. Bu ritüel, İslam'ın öğretilerine göre, Hac ibadetini tamamlamanın bir parçası olarak kabul edilir.

MİNA NEREDEDİR?

Mina, Müzdelife ile Mekke arasında Harem sınırları içinde bulunan bir bölgedir. Hac ibadetinin bir parçası olarak Mina'da şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olma gibi görevler gerçekleştirilir. Aynı zamanda Mina, Hz. İbrâhim'in oğlunu kurban edeceği yer olarak da bilinir. Mina'da aşağıdaki görevler yerine getirilir:

Şeytan Taşlama: Hacılar, sembolik olarak şeytanı taşlarlar. Bu, kötülüğü ve günahları uzaklaştırmak amacıyla yapılır.

Kurban Kesme: Hacılar, kurban keserek Allah'a yakınlaşmayı amaçlarlar. Bu, Hz. İbrahim'in oğlunu kurban edeceği yer olarak da bilinir.

Tıraş Olma: Hacılar, saç ve tırnaklarını tıraş ederler. Bu, temizlenme ve yeniden doğma anlamına gelir.