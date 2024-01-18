AK Parti Kilis adayı kim oldu? Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat kimdir?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde Ak Parti'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK PARTİ YEREL SEÇİMLERDE YENİ ADAYLARI KİMLER

İşte Erdoğan'ın açıkladığı isimler;

• Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir

• Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat

• Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay

• Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın

• Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer

• Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık

• Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

• Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar

• Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan

• Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş

• Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman

• Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol

• Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek

• Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın

• Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden

• Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

• Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

• Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez

• Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk

• Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal

• Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

• Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya

• Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün

• Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

• Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı

• Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan

• Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat

• Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

• Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu

• Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er

• Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin

• Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

• Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran

• Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir

• Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar

• Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç

• Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

• Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

• Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka

• Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel

• Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

• Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu

• Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

• Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas

• Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

• Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

• Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

Reşit Polat kimdir?

5.02.1975 Kilis doğumlu.

Sırayla Kemaliye İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Kilis Lisesi'ni bitirdi.

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

15 yıldır Kilis'te kendi eczanesini işletiyor.

Vatani görevini Balıkesir 9.Anajetüssü Komutanlığı'nda yaptı.

2001 yılından beri Ak Parti üyesi. 2009 Yerel Seçimleri'nde birinci sıradan Belediye Meclis Üyesi seçildim.

2011 Şubat ayında AK Parti Kilis İl Başkanı olarak atandım.

Mayıs 2012'de Ak Parti Kilis İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'ne tek aday olarak girdi ve tekrar İl Başkanı olarak seçildim.

4 yıl boyunca İl Başkanlığı görevini yürüttükten sonra 2015 Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak için İl Başkanlığı görevini devretti.

Evli ve iki çocuk babasıdır.