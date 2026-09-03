AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Nâzım Hikmet’e Türk vatandaşlığını iade etmek bizim partimize nasip oldu

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Folkart Nâzım Hikmet Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Nâzım Hikmet’in edebî mirasına, düşünce ve sanat hayatında yaşanan baskılara, şairin Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ve Gazze’de katledilen çocuklara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Lise yıllarının Nâzım Hikmet’in şiirlerini okuyarak ve dizelerindeki derin memleket sevdasını anlamaya çalışarak geçtiğini belirten İnan, bir sanatçının dehasını ve vatan sevgisini takdir edebilmek için onunla aynı ideolojik pencereden bakmanın gerekmediğini söyledi.

İnan, “Nâzım’ı okurken şu gerçeği çok net gördüm: Bir insanın dehasını, memleket aşkını takdir etmek için illa ki onunla aynı ideolojik pencereden bakmak zorunda değiliz” ifadelerini kullandı.

"MENDERES, NÂZIM’IN 12 YILLIK HAPİS HAYATINA SON VERDİ"

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in, Demokrat Parti iktidara geldikten kısa süre sonra 14 Temmuz 1950’de genel af kanunu çıkardığını hatırlatan İnan, bu düzenlemeyle Nâzım Hikmet’in 12 yıllık hapis hayatının sona erdiğini kaydetti.

Menderes’in, Nâzım Hikmet’in fikirlerini paylaşmadığı hâlde yalnızca düşüncelerini şiire döktüğü için cezaevinde tutulmasına razı olmadığını belirten İnan, bu yaklaşımın kendi siyasi geleneklerinin savunduğu temel bir erdem olduğunu dile getirdi.

İnan, “Sırf aynı siyasi pencereden bakmıyoruz diye yeni nesilleri bu büyük edebî mirasın dışında bırakmak, bu ülkenin kültürel hafızasına yapılacak en büyük haksızlık olmaz mı?” diye konuştu.

"NÂZIM ŞİİR YAZDIĞI, ERDOĞAN ŞİİR OKUDUĞU İÇİN HAPİS YATTI"

Türkiye’nin geçmişte farklı düşünce ve sanat insanlarına ağır bedeller ödettiğini belirten İnan; Sabahattin Ali, Zekeriya Sertel, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir, Necip Fazıl, Can Yücel ve Ahmet Kaya’nın yaşadıklarını hatırlattı.

Nâzım Hikmet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşadıkları arasında dikkat çekici bir kader ortaklığı bulunduğunu ifade eden İnan, şunları söyledi: “Çok çarpıcı bir kader ortaklığıdır ki Nâzım Hikmet sırf şiir yazdığından dolayı hapis yattı, bizim Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sadece bir şiir okuduğundan dolayı hapis yattı. Şiirin, kelimelerin ve düşüncenin bedelini bizzat ödemiş bir siyasi hareketin mensupları olarak bizler; yasakların ve sürgünlerin bu ülkeye ne kadar büyük vakit kaybettirdiğini çok ama çok iyi biliyoruz.”

"1951 YILINDAKİ AYIBA 58 YIL SONRA BİZ SON VERDİK"

Nâzım Hikmet’in hayatının son dönemlerini memleket hasretiyle geçirdiğini anlatan İnan, şairin bir uçak yolculuğu sırasında Türkiye semalarının üzerinden geçerken aşağıya bakarak “Memleketim, memleketim…” sözleriyle gözyaşı döktüğünü hatırlattı.

Nâzım Hikmet’in 1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldığını belirten İnan, bu tarihî yanlışın 58 yıl sonra AK Parti döneminde düzeltildiğini vurguladı.

İnan, konuşmasının en dikkat çekici bölümünde şu ifadeleri kullandı: “1951 yılında elinden alınan vatandaşlığın ayıbına son vermek, tam 58 yıl sonra, 2009 tarihinde dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yine bizim partimize nasip oldu ve Nâzım Hikmet’e Türk vatandaşlığı iade edildi.”

"NÂZIM HİKMET BİR FRAKSİYONUN MASKOTUNA İNDİRGENEMEZ"

Büyük sanatçıların eserlerini verdikten sonra mensubu oldukları halkın ve dilin ortak değerine dönüştüklerini belirten İnan, Nâzım Hikmet’in belirli bir siyasi kesimin mülkiyetindeymiş gibi sunulmasına tepki gösterdi.

İnan, “Onu sadece belirli bir kesimin anabileceğini iddia etmek, Nâzım’ı bir dünya şairi olmaktan çıkarıp bir ‘fraksiyon maskotuna’ indirgemektir” dedi.

Farklı düşünen insanların dahi bir sanatçının eserleri karşısında saygı duruşunda bulunmasının sanatın ve fikrin zaferi olduğunu vurgulayan İnan, “Bu zaferi kutlamak yerine değerinizi küçük bir bahçeye kilitlemeye çalışmayın” ifadelerini kullandı.

"NÂZIM BUGÜN YAŞASAYDI ‘ÖZGÜR GAZZE, ÖZGÜR FİLİSTİN’ DİYECEKTİ"

Nâzım Hikmet’in yüreğinin yalnızca kendi memleketi için değil, dünyanın bütün mazlumları için attığını dile getiren İnan, şairin Hiroşima’da hayatını kaybeden çocuklar için kaleme aldığı “Kız Çocuğu” şiirini hatırlattı.

Gazze’de bombalar altında katledilen çocuklara dikkati çeken İnan, Nâzım Hikmet’in bugün yaşaması hâlinde Filistin halkının yanında duracağına inandığını belirterek şöyle konuştu: “Eminim ki Nâzım bugün yaşasaydı, o gür sesini Gazze’de katledilen masum çocuklar için de yükseltecek, ‘Özgür Gazze, Özgür Filistin!’ diyecekti. ‘Şeker bile yiyemez ki kâğıt gibi yanan çocuk’ dizesini bugün bombalar altında can veren Gazzeli yavrularımız için haykıracaktı.”

Nâzım Hikmet’in şiirlerinin yaşadığı acılardan, zindanlardan, sürgünlerden ve memleket hasretinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan İnan, “O dönemin Türkiye’sini anlamadan, o çileleri anlamadan Nâzım’ı anlayamazsınız. Nâzım Hikmet o muazzam şiirleri pembe panjurlu evlerin konforunda yazmadı; zindanlarda, sürgünlerde memleket hasretiyle ter içinde yazdı” dedi.

Konuşmasının sonunda Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve Folkart ailesine çağrıda bulunan İnan, Türk edebiyatının büyük isimlerinden İzmirli şair Attilâ İlhan’ın hatırasını yaşatacak, İzmir ve Karşıyaka’ya yakışan bir kültür projesinin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

İnan, Nâzım Hikmet’i rahmetle anarak sergiyi İzmir’e kazandıran Mesut Sancak’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com