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Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
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Transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, bir yandan da yabancı kontenjanı ve maaş bütçesinde yer açmak için ayrılıklara yöneldi. Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Anthony Musaba için ödediği toplam 45,5 milyon euroluk bedel dikkat çekerken, bu futbolcuların bonservis geliri elde edilmeden takımdan ayrılması büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de hareketli transfer döneminin ardından kadroda önemli değişiklikler yaşandı. Yeni isimleri takıma kazandıran sarı-lacivertli yönetim, kadroda düşünülmeyen futbolcularla da yollarını ayırdı.

Yabancı kontenjanında ve maaş bütçesinde yer açmak isteyen Fenerbahçe'nin, yakın geçmişte önemli bedeller ödeyerek kadrosuna kattığı bazı futbolculardan bonservis geliri elde edemeden ayrılması dikkat çekti.

CENGİZ ÜNDER İÇİN 15 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 2023 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Bu rakam, transferin gerçekleştiği dönemde sarı-lacivertli kulübün bonservis rekoruydu. Milli futbolcu, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Çorum FK'ya transfer oldu.

AMRABAT'IN MALİYETİ 14 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin önemli yatırım yaptığı bir diğer isim Sofyan Amrabat oldu. Faslı orta saha için kiralama ve bonservis bedeli dahil toplam 14 milyon euro ödendi. Amrabat, Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Ajax'a imza attı.

DIEGO CARLOS SADECE 5 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 2025 yılının ocak ayında Aston Villa'dan 11,5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Diego Carlos da ayrılan isimler arasında yer aldı. Sarı-lacivertli formayla yalnızca 5 karşılaşmaya çıkan tecrübeli stoper, herhangi bir kiralama bedeli alınmadan Parma'ya kiralandı.

MUSABA DA KİRALIK GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euroya kadrosuna kattığı Anthony Musaba da takımda kalmadı. Musaba, herhangi bir kiralama bedeli alınmadan Norwich City'ye gönderildi.

Böylece Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Anthony Musaba için yapılan toplam yatırım 45,5 milyon euroyu bulurken, dört oyuncunun ayrılığından bonservis ya da kiralama geliri elde edilemedi.

SIRADA ÇAĞLAR VE BECAO OLABİLİR

Fenerbahçe'de ayrılıkların devam edebileceği belirtiliyor. Kiralama bedeliyle birlikte 10,5 milyon euroya mal olan Çağlar Söyüncü ile bonservisi için 8,3 milyon euro ödenen Rodrigo Becao'nun da takımdan ayrılabilecek isimler arasında olduğu ifade ediliyor.

Bu iki futbolcunun da benzer şekilde ayrılması halinde, Fenerbahçe'nin yüksek bedeller ödeyerek kadrosuna kattığı ancak daha sonra yollarını ayırdığı oyuncuların toplam maliyeti çok daha yukarı çıkacak.

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