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Çin'i sel vurdu! Evin düşme anı kamerada

Çin'i sel vurdu! Evin düşme anı kamerada Haber Videosunu İzle
Çin'i sel vurdu! Evin düşme anı kamerada
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Çin’in Fujian eyaletine bağlı Putian kentinde Saudel Tayfunu'nun ardından nehirlerin debisi yükselerek taştı. Kentte şiddetli sel meydana gelirken, üç katlı bir ev sel sularına dayanamayarak çöktü. Evin daha önce boşaltıldığı ve içinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, evin çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Çin'in Fujian eyaletine bağlı Putian kentinde Saudel Tayfunu'nun ardından şiddetli yağışlar sonucu büyük sel felaketi meydana geldi.
  • Sel sularına dayanamayan üç katlı bir ev çöktü ve çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Yetkililerin önceden uyarısıyla boşaltılan evde kimse bulunmadığı için can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Çin’in Fujian eyaletine bağlı Putian kentinde şiddetli sel meydana geldi. Bölgede geniş çaplı hasar yaşanırken, bir evin sel sularına dayanamayarak çöktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞEHRİ SEL SULARI BASTI

Çin’in Fujian eyaletine bağlı Putian kentinde, Saudel Tayfunu’nun ardından etkili olan şiddetli yağışlar büyük sel felaketine yol açtı. Yağışların etkisiyle taşan nehirler kent genelinde su baskınlarına neden olurken, sel suları yerleşim yerlerinde hayatı durma noktasına getirdi.

EV SEL SULARINA DAYANAMAYIP ÇÖKTÜ

Sel sularının en fazla zarar verdiği noktalardan birinde, üç katlı bir ev suların şiddetine dayanamayarak saniyeler içinde çöktü. Binanın çökme anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay öncesinde yetkililerin yaptığı uyarılar sayesinde evin boşaltıldığı ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Evin çökmesi sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede selin yarattığı hasarı tespit etme ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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