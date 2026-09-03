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Rusya'dan ABD'ye açık mesaj gibi saldırı: Coca Cola'nın Kiev'deki fabrikasını vurdular

Rusya'dan ABD'ye açık mesaj gibi saldırı: Coca Cola'nın Kiev'deki fabrikasını vurdular Haber Videosunu İzle
Rusya'dan ABD'ye açık mesaj gibi saldırı: Coca Cola'nın Kiev'deki fabrikasını vurdular
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Rus ordusu, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Velyka Dymerka köyünde bulunan Coca-Cola fabrikasını Şahed tipi insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırı sonrası tesiste yangın çıkarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, fabrikanın özellikle hedef seçildiğini ve Rusya'nın ABD'ye açık bir mesaj ilettiği iddiasında bulundu.

  • Rusya'nın Şahed tipi insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda, Kiev bölgesindeki Velyka Dymerka köyünde bulunan ABD merkezli Coca-Cola fabrikası hedef alındı ve tesiste yangın çıktı.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın fabrikanın Amerikan sermayeli olduğunu bilerek kasıtlı şekilde hedef aldığını ve bu saldırının ABD'ye yönelik açık bir mesaj olduğunu savundu.
  • Saldırının gerçekleştiği gün Kiev bölgesi, aralarında jet motorlu modellerin de bulunduğu çok sayıda Rus insansız hava aracının saldırısına maruz kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları başkent Kiev bölgesinde yoğunlaşırken, Velyka Dymerka köyündeki ABD merkezli meşrubat üreticisi Coca-Cola’nın fabrikası da saldırıların hedefi oldu.

Şahed tipi insansız hava araçlarıyla düzenlendiği belirtilen saldırı sonucunda fabrikanın bulunduğu alanda yangın çıktı.

ZELENSKİ: AMERİKA'YA AÇIK BİR MESAJ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zelenski, Rus güçlerinin tesiste faaliyet gösteren şirketin Amerikan sermayeli olduğunu bildiğini ve fabrikanın bu nedenle kasıtlı olarak hedef alındığını savundu.

Zelenski, Rusya'nın fabrikanın kime ait olduğundan habersiz olmasının mümkün olmadığını belirterek saldırıyı yalnızca Ukrayna ekonomisine yönelik bir eylem olarak değerlendirmedi. Ukrayna lideri, Avrupa'nın en büyük meşrubat üretim tesislerinden biri olduğunu belirttiği fabrikanın hedef alınmasını, Rusya'nın ABD'ye verdiği açık bir mesaj olarak nitelendirdi.

KİEV BÖLGESİ YOĞUN İHA SALDIRILARININ HEDEFİ OLDU

Saldırının gerçekleştiği gün boyunca Kiev bölgesinin Rusya tarafından gönderilen çok sayıda insansız hava aracının saldırısı altında kaldığı bildirildi.

Ukrayna tarafı, bölgede kullanılan İHA'lar arasında jet motoruyla çalışan modellerin de bulunduğunu belirtti. Saldırılar nedeniyle bölgede farklı noktalarda alarm ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Umut Halavart
Umut Halavart
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