Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekip, çeyrek final mücadelesinde Almanya karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN

Filenin Sultanları’nın yarı finaldeki rakibi de belli oldu. Filenin Sultanları, 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan karşısında finale çıkabilmek için mücadele edecek.

GRUPTA 4 GALİBİYET ALDILAR

Milliler turnuvanın A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup etti. Milliler, grup etabındaki son karşılaşmasında Polonya'ya 3-2 yenilmesine rağmen ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıktı.

Son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu mücadeleyi de kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.