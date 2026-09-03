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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekip, çeyrek final mücadelesinde Almanya karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN

Filenin Sultanları’nın yarı finaldeki rakibi de belli oldu. Filenin Sultanları, 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan karşısında finale çıkabilmek için mücadele edecek.

GRUPTA 4 GALİBİYET ALDILAR

Milliler turnuvanın A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup etti. Milliler, grup etabındaki son karşılaşmasında Polonya'ya 3-2 yenilmesine rağmen ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıktı.

Son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu mücadeleyi de kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKemal TEKINAY:

FUTBOLCULARA VILLA veleybolculara bravo...

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Haber YorumlarıFLOZOF:

Bravo Sizlere

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Helal size gururumuz

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

??? BİZ VOLEYBOL ÜLKESİYİZ ???

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