Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan olacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor.
Ay-yıldızlı ekip, çeyrek final mücadelesinde Almanya karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.
YARI FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN
Filenin Sultanları’nın yarı finaldeki rakibi de belli oldu. Filenin Sultanları, 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan karşısında finale çıkabilmek için mücadele edecek.
GRUPTA 4 GALİBİYET ALDILAR
Milliler turnuvanın A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup etti. Milliler, grup etabındaki son karşılaşmasında Polonya'ya 3-2 yenilmesine rağmen ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıktı.
Son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu mücadeleyi de kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.