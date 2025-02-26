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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ne dedi?

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ne dedi?
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Habertürk canlı yayınında muhalefetin erken seçim beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine toplayan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yaptığı açıklamaların ardından merak konusu haline geldi. Peki, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ne dedi, ne açıklaması yaptı? İşte, detaylar...

Muhalefetin erken seçim beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmeler ile gündeme gelen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Siyasi kariyeri boyunca önemli görevler üstlenen ve yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmalara konu olan Ala'nın açıklamaları kısa süre içerisinde gündem olurken neler söylediği de en çok aratılanlar arasına girdi. Peki, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ne dedi? Efkan Ala erken seçim hakkında neler söyledi? İşte, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın açıklamalarına ilişkin merak edilenler…

EFKAN ALA NE DEDİ?

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Habertürk canlı yayınına katılan Ala, Türkiye gündemini meşgul eden konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle erken seçim taleplerine yönelik net ifadeler kullanan Ala, "Bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Biz Türkiye'nin sorunlarını çözelim diye siyaset yapıyoruz." diyerek seçim iddialarına kapıları kapattı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ne dedi?AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ne dedi

Aynı programda DEM Parti heyetinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin soruya da yanıt veren Ala, "Terörsüz bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çok açık. Çünkü Türkiye bu prangalarından kurtulmalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ne dedi?AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala

AK Parti'ye katılan yeni isimler ve partinin TBMM'de 360 milletvekiline ulaşma çabası hakkında da konuşan Efkan Ala, yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. "Siyaset üretmeyen kesimlerin kendi aralarında spekülasyon için kurdukları cümlelerle yönetmiyoruz biz Türkiye'yi. Bu bir realite." şeklinde konuştu.

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