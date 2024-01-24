AK Parti Çubuk adayı kim oldu? AK Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kimdir?

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Çubuk adayı kim oldu? AK Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı belli oldu mu?

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.

Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık

Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki

Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)

Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran

Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can

Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan

Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş

Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner

Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)

Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)

Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın

Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut

Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz

Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)

Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar

Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı

Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş

Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)

Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin

Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik

Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan

Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan

BAKİ DEMİRBAŞ KİMDİR?

20.02.1976 yılında Ankara ili Çubuk ilçesi Camili Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu, Çubuk Yıldırım Beyazıt İlkokulunda; ortaokul ve liseyi Çubuk Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında Ankara Barosuna bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı. 2000 yılında vatani görevini Aydın-Söke'de yaptı. 2002 yılından itibaren de Çubuk'ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Avukatlık görevine devam ederken hem demokratik süreçlere hem de toplumsal duyarlılığı geliştirip birlik ve beraberliğe katkı vermek amacıyla sivil toplum faaliyetlerinde yer aldı. 2006-2014 yılları arasında Çubuk Dernekler Federasyonunda (ÇUDEF) genel sekreter olarak görev yaptı.

Siyasi hayatına 2008'de Ak Parti Çubuk İlçe Başkan Yardımcısı olarak adım attı. Bu görev sırası boyunca "Seçim İşleri Eğitimciliği", "Seçim İşleri Hukukçuluğu" görevlerini başarıyla yürüttü.

2013 yılı Kasım ayında Ak Parti Çubuk İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. Akabinde hukukçuluğu, siyasi deneyimi ve uzlaşıcı kişiliği ile delegelerin teveccühünü kazanarak 30 Kasım 2014 yılında yapılan 5. olağan kongrede ilçe başkanı olarak seçildi. 23 Eylül 2017 yılında yapılan 6. Olağan kongrede yeniden ilçe başkanı seçilen Demirbaş, Ak Parti Çubuk Belediye Başkan Adaylığı sürecine kadar bu görevini sürdürdü.

İlçe Başkanı olduğu 2014 yılından itibaren Ak Partinin Çubuk ilçesinde oy oranı, teşkilatının özverili ve uyumlu çalışması sonucu Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde yer aldı. Demirbaş'ın ilçe başkanlığı döneminde Çubuk'ta sırasıyla, 30.03.2014 Yerel Seçimlerinde %56,7; 10.08.2017 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde %78; 07.06.2015 Seçimlerinde %67; 01.11.2015 Genel Seçimlerinde %76; 16.04.2017 Referandumunda %77 ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumunda %77 oy oranlarına ulaşıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Sincan'da devam eden FETÖ davalarında şehit yakınları ve gazilerimizin haklarını savunmak için avukatlık görevinde de bulunan Demirbaş, 1 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhur İttifakı'nın Çubuk Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi.

Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Rabia Demirbaş Hanımefendi ile evli olan Baki Demirbaş, iki çocuk babasıdır.