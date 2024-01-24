AK Parti Çubuk adayı kim oldu? AK Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kimdir?
AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe adayları kulislerden sızdı. Peki, AK Parti Çubuk adayı kim oldu? AK Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı belli oldu mu?
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Çubuk adayı kim oldu? AK Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı belli oldu mu?
İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.
Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık
Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki
Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)
Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran
Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can
Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan
Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş
Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner
Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)
Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)
Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın
Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut
Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz
Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)
Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan
Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar
Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı
Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş
Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)
Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin
Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik
Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan
Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan
BAKİ DEMİRBAŞ KİMDİR?
20.02.1976 yılında Ankara ili Çubuk ilçesi Camili Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu, Çubuk Yıldırım Beyazıt İlkokulunda; ortaokul ve liseyi Çubuk Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında Ankara Barosuna bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı. 2000 yılında vatani görevini Aydın-Söke'de yaptı. 2002 yılından itibaren de Çubuk'ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı.
Avukatlık görevine devam ederken hem demokratik süreçlere hem de toplumsal duyarlılığı geliştirip birlik ve beraberliğe katkı vermek amacıyla sivil toplum faaliyetlerinde yer aldı. 2006-2014 yılları arasında Çubuk Dernekler Federasyonunda (ÇUDEF) genel sekreter olarak görev yaptı.
Siyasi hayatına 2008'de Ak Parti Çubuk İlçe Başkan Yardımcısı olarak adım attı. Bu görev sırası boyunca "Seçim İşleri Eğitimciliği", "Seçim İşleri Hukukçuluğu" görevlerini başarıyla yürüttü.
2013 yılı Kasım ayında Ak Parti Çubuk İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. Akabinde hukukçuluğu, siyasi deneyimi ve uzlaşıcı kişiliği ile delegelerin teveccühünü kazanarak 30 Kasım 2014 yılında yapılan 5. olağan kongrede ilçe başkanı olarak seçildi. 23 Eylül 2017 yılında yapılan 6. Olağan kongrede yeniden ilçe başkanı seçilen Demirbaş, Ak Parti Çubuk Belediye Başkan Adaylığı sürecine kadar bu görevini sürdürdü.
İlçe Başkanı olduğu 2014 yılından itibaren Ak Partinin Çubuk ilçesinde oy oranı, teşkilatının özverili ve uyumlu çalışması sonucu Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde yer aldı. Demirbaş'ın ilçe başkanlığı döneminde Çubuk'ta sırasıyla, 30.03.2014 Yerel Seçimlerinde %56,7; 10.08.2017 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde %78; 07.06.2015 Seçimlerinde %67; 01.11.2015 Genel Seçimlerinde %76; 16.04.2017 Referandumunda %77 ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumunda %77 oy oranlarına ulaşıldı.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Sincan'da devam eden FETÖ davalarında şehit yakınları ve gazilerimizin haklarını savunmak için avukatlık görevinde de bulunan Demirbaş, 1 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhur İttifakı'nın Çubuk Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi.
Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Rabia Demirbaş Hanımefendi ile evli olan Baki Demirbaş, iki çocuk babasıdır.