AK Parti Balıkesir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Balıkesir belediye başkanı adayı kim oldu 2024?
AK Parti'nin 20 ilde belediye başkanı adayları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday gösterilecek. Peki, AK Parti Balıkesir adayı belli oldu mu? AK Parti Balıkesir belediye başkanı adayı kim oldu? AK Parti Balıkesir'de Yücel Yılmaz' mı aday olacak?
AK Parti Balıkesir adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor. Peki, AK Parti Balıkesir adayı belli oldu mu? AK Parti Balıkesir belediye başkanı adayı kim oldu? AK Parti Balıkesir'de Yücel Yılmaz' mı aday olacak?
AK PARTİ BALIKIESİR ADAYI BELLİ OLDU MU?
Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Balıkesir'de Yücel Yılmaz aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;
Ankara: Turgut Altınok
İstanbul: Murat Kurum
Eskişehir : Nebi Hatipoğlu
Sakarya : Ekrem Yüce
Adana : Halil Nacar
Gaziantep : Fatma Şahin
Trabzon : Murat Zorluoğlu
Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül
Balıkesir : Yücel Yılmaz
Hatay : Mehmet Öntürk
Konya : Uğur İbrahim Altay
Antalya : Hakan Tütüncü
Kayseri : Memduh Büyükkılıç
Rize : Rahmi Metin
Aksaray : Evren Dinçer
Denizli : Osman Zolan
Elazığ : Şahin Şerifoğulları
Mardin : Veysi Şahin
Nevşehir : Mehmet Savran
Muş : Feyat Asya
YÜCEL YILMAZ KİMDİR?
Yücel Yılmaz 10 Temmuz 1975 yılında Almanya'nın Bottrop şehrinde dünyaya gelmiş, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte memlekete dönüş yapmıştır. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir'de tamamlamasının ardından lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde, tezsiz yüksek lisans eğitimini ise İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İktisat ve Ticaret Politikası üzerine yapmıştır.