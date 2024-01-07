AK Parti Balıkesir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Balıkesir belediye başkanı adayı kim oldu 2024?

AK Parti Balıkesir adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor. Peki, AK Parti Balıkesir adayı belli oldu mu? AK Parti Balıkesir belediye başkanı adayı kim oldu? AK Parti Balıkesir'de Yücel Yılmaz' mı aday olacak?

AK PARTİ BALIKIESİR ADAYI BELLİ OLDU MU?

Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Balıkesir'de Yücel Yılmaz aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;

Ankara: Turgut Altınok

İstanbul: Murat Kurum

Eskişehir : Nebi Hatipoğlu

Sakarya : Ekrem Yüce

Adana : Halil Nacar

Gaziantep : Fatma Şahin

Trabzon : Murat Zorluoğlu

Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül

Balıkesir : Yücel Yılmaz

Hatay : Mehmet Öntürk

Konya : Uğur İbrahim Altay

Antalya : Hakan Tütüncü

Kayseri : Memduh Büyükkılıç

Rize : Rahmi Metin

Aksaray : Evren Dinçer

Denizli : Osman Zolan

Elazığ : Şahin Şerifoğulları

Mardin : Veysi Şahin

Nevşehir : Mehmet Savran

Muş : Feyat Asya

YÜCEL YILMAZ

YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

Yücel Yılmaz 10 Temmuz 1975 yılında Almanya'nın Bottrop şehrinde dünyaya gelmiş, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte memlekete dönüş yapmıştır. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir'de tamamlamasının ardından lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde, tezsiz yüksek lisans eğitimini ise İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İktisat ve Ticaret Politikası üzerine yapmıştır.