Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı

Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı
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Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı
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Muğla'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Fethiye'de panik atak geçiren 14 yaşındaki Afra Nur Günlü hayatını kaybetti. Deprem anında ablasıyla aynı odada bulunan Günlü, ani panikle uyandıktan sonra tekrar yatağına uzandı. Durumundan şüphelenen yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AFAD, Marmaris Muğla merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Muğla, İzmir, Aydın ve Antalya'dan da hissedildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden kentte 75vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise depremde şu ana kadar herhangi bir yıkımın tespit edilmediğini açıkladı.

230 PERSONEL SAHAYA ÇIKTI

Toplantının ardından AFAD ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede tarama ve teknik inceleme çalışmalarına başladı. AFAD koordinesinde yaklaşık 230 personelin sahaya çıkarak ilçe genelinde tarama çalışması yatığı kaydedildi. Bir vatandaşın evinde çatlak oluştuğu yönündeki ihbar sonrası adrese ekipler yönlendirildi. Ekiplerin, söz konusu evde teknik incelemelerinin sürdüğü bildirildi. Kriz masasının tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ve iletişimi kesintisiz sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı

AİLESİ SON ANLARINI ANLATTI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deprem anında panik atak nedeniyle Çamköy Ortaokulu 8-D sınıfı öğrencisi Afra Nur Günlü, hayatını kaybetti. Yakınları, deprem anında ablasıyla aynı odada kalan Afra Nur Günlü'nün aniden uyanıp, ayağa kalktığı ardından tekrar yatağına uzandığını söyledi. Bunun üzerine şüphelenen yakınları, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Günlü, kurtarılamadı. LGS'ye hazırlandığı öğrenilen Günlü'nün ani ölümü, yakınlarını üzüntüye boğdu.

Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ailesinin 3 kız çocuğundan en küçüğü olan Günlü için Çamköy Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günlü, öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

VALİ AKBIYIK: 75 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, "Depremden 75 vatandaşımız etkilenmiştir. Bu hastalardan 5'i mahalinde tedavi edilmiş, 65'i tetkik ve tedavilerinin ardından şifa ile taburcu edilmiştir. Bir vatandaşımız vefat etmiş, 1'i ağır olmak üzere, toplam 4 vatandaşımızın hastanede yatarak tedavileri devam etmektedir. Ağır durumda olan vatandaşımızın, düşme sonucu kafa travması geçirdiği tespit edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmekte olup, vatandaşlarımızın sağlık durumları titizlikle izlenmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Doğal Afetler
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