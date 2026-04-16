Aileler dikkat! Çocuklarda bu işaretler tehlikeyi gösteriyor

Türkiye’yi sarsan okul saldırısının ardından uzmanlar, çocuk ve ergen psikolojisine dikkat çekiyor. Klinik Psikolog Metin Aydın, ekran bağımlılığı, aidiyet eksikliği ve sosyal çevrenin etkisinin çocukları şiddete yönlendirebileceğini belirterek ailelere ve eğitim sistemine önemli uyarılarda bulundu.

“EKRAN BAĞIMLILIĞI VE DUYARSIZLAŞMA ŞİDDETİ TETİKLİYOR”

Aydın, günümüzde çocukların maruz kaldığı dijital içeriklerin etkisine dikkat çekerek, “Ekran bağımlılığı ve duyarsızlaşma çocukları şiddete itiyor” dedi. Şiddet içeriklerine sürekli maruz kalmanın, çocukların gerçeklik algısını zayıflatabileceğini ifade etti.

“AİDİYET DUYGUSU EKSİKLİĞİ RİSK OLUŞTURUYOR”

Çocukların kendilerini ait hissetmemesinin önemli bir risk faktörü olduğunu belirten Aydın, “Çocukta bir aidiyet duygusu olmuyor, kendini topluma ve okula ait hissetmiyor” sözleriyle bu durumun tehlikesine dikkat çekti. Bu eksikliğin, çocukları daha kırılgan hale getirdiğini vurguladı.

“OKUL KATLİAMLARI ÖNCESİ 5 KRİTİK İŞARET”

Bu tür olayların öncesinde bazı ortak davranış kalıpları görüldüğünü belirten Aydın, “Okul katliamları öncesinde çocuklarda gördüğümüz 5 kritik unsur var” dedi. Bu işaretlerin erken fark edilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

“ERGENLERDE AKRAN ETKİSİ ÇOK GÜÇLÜ”

Ergenlik dönemine dikkat çeken Aydın, “Ergenlik döneminde bir ergenin davranışları yüzde 75 oranında akranları tarafından belirleniyor” diyerek sosyal çevrenin etkisinin altını çizdi. Ayrıca sabır ve duygu yönetimi becerilerinin giderek azaldığını belirtti.

“AİLE VE OKULDA DİSİPLİN ŞART”

Aydın, aile içi şiddetin çocuk üzerindeki etkisine de değinerek, “Aile içinde şiddetle büyümüş bir çocuk şiddeti normal karşılar” dedi. Okullarda disiplin mekanizmalarının daha etkin çalışması gerektiğini vurgulayan Aydın, yaşanan travmanın ardından çocukların bir an önce rutin hayatlarına dönmesinin önemine dikkat çekti.