Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek izleyiciyi ekrana bağlıyor. Peki, Aile Saadeti 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saadet Ailesi Konağı'nın son varisi Saadet Hanım hayata gözlerini yumar. Bir üvey oğlu olan Saadet Hanım'ın son günlerinde yanında, bakımını üstlenen hemşiresi Gönül ve eski dostu Avukat Fikri'den başka kimse yoktur. Konak, Avukat Fikri'nin araştırmaları sayesinde Saadet Hanım'ın üçüncü nesil akrabalarına kalır.

Yükselmek için düşmek, arınmak için kirlenmek, çıkmak için batmak lazım.

Anneannesi Salime'yle birlikte yaşayan Murat'ın yüklü miktarda kumar borcu vardır.

Murat, zeki ve becerikli biri olsa da hayatı oyun gibi görüp karanlık geçmişinden bir türlü uzaklaşamaz. Torununu kusursuz biri sanan Salime'nin tek hayali ise onun mürüvvetini görmektir.

Emin mahallenin en güvenilir esnaflarından biridir, karısı Öykü ve çocukları Şiir ve Roman ile yaşadığı mahallede kuyumculuk yapmaktadır. Mahalleye hırsız çetesinin dadanmasıyla mahalleli altınlarını kasasına koymak için Emin'in dükkanına emanet eder. Ancak çırağı tarafından dolandırılan Emin, dükkanın soyulduğunu fark edince ortalık karışır. Emin, hem adını temize çıkarmaya hem de ailesini korumaya çalışırken ev sahibi Asker Abinin de altınları çalınınca evden çıkmak zorunda kalır.

Zengin bir iş insanı olan Harun, karısı Tülay, kızı Maya ve oğlu Pars'la aynı evde yaşasa da aralarındaki ilişki çoktan kopmuştur. Konuştukları tek şey paradır.

Şirketinin iflasın eşiğinde olduğunu öğrendiği gün küçük bir kalp krizi geçirir; hastanede başucunda sadece sağ kolu Nuri vardır. O gece evine döndüğünde ailesi hâlâ onu değil, ne kadarını kaybettiklerini merak eder.

Harun bunun üzerine her şeyini elden çıkarır ve tüm mal varlığını Nuri'ye devredip ortadan kaybolur. Artık ne serveti ne de bir evi vardır.

Akraba olmalarına rağmen birbirlerinden habersiz olan bu üç aile Gönül Hemşire'nin de geçici olarak kaldığı konağa sığınmak zorunda kalırlar.

Hem konağı almak isteyen Tekin'le baş edecek hem de hayata sıfırdan başlayacaklardır.

AİLE SAADETİ KONUSU NE?

Yüzyıllık bir konağın kapılarını aralayan hikayede; üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleriyle, yarım kalmış duygularıyla konağa gelen karakterler aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşmeyi öğrenerek ödüyor. Her biri başka bir yerden geliyor ama 'aile' olmanın anlamını yeniden hatırlıyorlar.

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

AİLE SAADETİ OYUNCULARI

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

AİLE SAADETİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Aile Saadeti dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

AİLE SAADETİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile Saadeti 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AİLE SAADETİYAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Aile Saadeti dizisi tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış ya da biyografik bir dizi değil. Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan Burak Aksak tarafından yazıldı. Aksak, özellikle "Leyla ile Mecnun" gibi kült projelerle tanınan ve yaratıcı anlatım diliyle bilinen bir senarist.