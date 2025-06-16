Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek izleyiciyi ekrana bağlıyor. Peki, Aile Saadeti 1. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

AİLE SAADETİ KONUSU NE?

Yüzyıllık bir konağın kapılarını aralayan hikayede; üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleriyle, yarım kalmış duygularıyla konağa gelen karakterler aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşmeyi öğrenerek ödüyor. Her biri başka bir yerden geliyor ama 'aile' olmanın anlamını yeniden hatırlıyorlar.

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

AİLE SAADETİ OYUNCULARI

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saadet Ailesi Konağı'nın son varisi Saadet Hanım hayata gözlerini yumar. Bir üvey oğlu olan Saadet Hanım'ın son günlerinde yanında, bakımını üstlenen hemşiresi Gönül ve eski dostu Avukat Fikri'den başka kimse yoktur. Konak, Avukat Fikri'nin araştırmaları sayesinde Saadet Hanım'ın üçüncü nesil akrabalarına kalır.

Yükselmek için düşmek, arınmak için kirlenmek, çıkmak için batmak lazım.

Anneannesi Salime'yle birlikte yaşayan Murat'ın yüklü miktarda kumar borcu vardır.

Murat, zeki ve becerikli biri olsa da hayatı oyun gibi görüp karanlık geçmişinden bir türlü uzaklaşamaz. Torununu kusursuz biri sanan Salime'nin tek hayali ise onun mürüvvetini görmektir.

Emin mahallenin en güvenilir esnaflarından biridir, karısı Öykü ve çocukları Şiir ve Roman ile yaşadığı mahallede kuyumculuk yapmaktadır. Mahalleye hırsız çetesinin dadanmasıyla mahalleli altınlarını kasasına koymak için Emin'in dükkanına emanet eder. Ancak çırağı tarafından dolandırılan Emin, dükkanın soyulduğunu fark edince ortalık karışır. Emin, hem adını temize çıkarmaya hem de ailesini korumaya çalışırken ev sahibi Asker Abinin de altınları çalınınca evden çıkmak zorunda kalır.

Zengin bir iş insanı olan Harun, karısı Tülay, kızı Maya ve oğlu Pars'la aynı evde yaşasa da aralarındaki ilişki çoktan kopmuştur. Konuştukları tek şey paradır.

Şirketinin iflasın eşiğinde olduğunu öğrendiği gün küçük bir kalp krizi geçirir; hastanede başucunda sadece sağ kolu Nuri vardır. O gece evine döndüğünde ailesi hâlâ onu değil, ne kadarını kaybettiklerini merak eder.

Harun bunun üzerine her şeyini elden çıkarır ve tüm mal varlığını Nuri'ye devredip ortadan kaybolur. Artık ne serveti ne de bir evi vardır.

Akraba olmalarına rağmen birbirlerinden habersiz olan bu üç aile Gönül Hemşire'nin de geçici olarak kaldığı konağa sığınmak zorunda kalırlar.

Hem konağı almak isteyen Tekin'le baş edecek hem de hayata sıfırdan başlayacaklardır.

AİLE SAADETİ 1. BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?

Aile Saadeti bölümleriniATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

AİLE SAADETİYAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Aile Saadeti dizisi tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış ya da biyografik bir dizi değil. Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan Burak Aksak tarafından yazıldı. Aksak, özellikle "Leyla ile Mecnun" gibi kült projelerle tanınan ve yaratıcı anlatım diliyle bilinen bir senarist.

AİLE SAADETİ KARAKTERLERİ

Burak Dakak / Murat

Anneannesi Salime tarafından büyütülmüştür. Çok zeki ve beceriklidir. Kumar borcunu ödemek için tefecilerden kaçmaktadır. Hayatı bir oyun olarak görür. Yaptığı hatalardan ders çıkarmaz; sürekli hayatı sorgular. Taşındığı konakta kalan Gönül Hemşire'ye aşık olur. Karanlık geçmişi bir türlü peşini bırakmaz.

Buse Meral / Gönül

Hemşire olan Gönül, konağın sahibi Saadet Hanım'ın son zamanlarında bakımını üstlenmiştir. Saadet Hanım ölünce kalacak başka bir yeri olmayan Gönül, yeni bir ev ve iş bulana kadar evin bir odasında kalmaya devam eder. Konağa taşınan Murat ile yakınlaşmaya başlayacaktır.

Zerrin Sümer / Salime

Kızının ölümünün ardından, damadı da ortadan kaybolunca torunu Murat'ı tek başına büyütmüştür. Murat'ın karanlık hayatından bihaberdir. Ona göre torunu dünyanın en terbiyeli, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir gençtir. Tek amacı onu evlendirip, mürüvvetini görmektir.

Fatih Al Harun

Açgözlü, cimri, tek derdi parası olan, sonradan görme zenginlerdendir. Ömrü boyunca çalışıp, kazandığı parayı karısı ve çocukları harcar. Bir gün tüm parasını çekip yurt dışına kaçma planı yapar ama işler istediği gibi gitmez ve her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır.

Vildan Atasever Tülay

Harun'un yokluk dönemlerinde onunla evlenmiş, birlikte zenginleşmiş bir kadındır. Ancak geldiği geçmişi unutmuş; kendisini adeta Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olarak görmeye başlamıştır. Bu nostaljik imajın içinde takılı kalmıştır. Çocuklarına olan sevgisini onlara para vererek göstermeye çalışır. Hayatının her alanında lüksü tercih eder. Tıpkı kocası gibi sonradan görme bir yaşam sürer. En büyük korkusu ise bir gün yeniden o eski fakirliğe dönmektir.

Hakan Yılmaz Tekin

Zengin ve başarılı bir iş insanıdır. İş işin acımasızdır. Çocukluğu konakta geçmiştir. Ancak babası ile konağın sahibi Saadet hanım boşanınca konak kendisine değil de Saadet Hanım'ın üçüncü derece akrabalarına kalır. Konağı geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Hakan Karsak Emin

Küçük bir mahallede kuyumculuk yapar. İyi niyetli, saf ve temiz bir insandır. Mahalledeki herkes ona güvenir ve ziynetlerini ona emanet eder. Ancak bir gün çırağı tarafından soyulur ve mahalleli tarafından hırsız ilan edilir ve evlerinden bile kovulurlar. Emin, adını temize çıkarmak için çırağı bulmak zorundadır.

Esra Kızıldoğan / Öykü

Emin'in eşidir. Editörlük ve çevirmenlik yapar. Evin bütçesine katkıda bulunmak için mahalledeki çocuklara da İngilizce dersi verir. Emin'in aşırı iyi niyetini kullanan komşuları çocuklarını getirip Öykü'ye bırakır. Bedava kreş gibi kullanılmaktadır evleri.

Sibel Aytan / Maya

Tülay ve Harun'un kızları. Üniversite mezunu olmasına rağmen iş hayatına girmemiş. Hayatını sosyal medyadan idame etmeye çalışır. Gerçek hayattan daha önemlidir onun için. Influencer olabilecek takipçisi yoktur ama kendisine benimsediği hayat budur.

Kürşat Demir / Doberman Selim

Yeni nesil gangster özentisi rap yapmaya Selim'i herkes Domberman olarak tanır. Aslında iyi çocuktur ama etrafındakilerin yönlendirmesiyle belaya bulaşmış, çıkmaya çalıştıkça dibe batmış biridir. Çete başı olmuştur. Saadet Konağı'nın yeni sakinlerinin gözünü korkutarak konağı boşaltmalarını sağlamaya çalışır. Ancak Harun'un kızı Maya'yı görünce işler değişir.

Ahmetcan Nurman / Pars

Hayatı boyunca bakıcılarla büyümüş, hayatın zorluklarıyla hiç karşılaşmamıştır. Maya'nın kardeşidir. Şımarık, zengin bir çocuktur. Her sorunu para ile çözen Pars, elinde hiç parası kalmayınca gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Ada Şahin / Şiir

Anne ve babasının etkisiyle edebiyatla ilgili bir kızdır. Yaşıtlarının ilgilendiği şeylerle ilgilenmez. En yakın arkadaşı romanlardan, şiirlerden konuşabildiği babası Emin'dir.

Muhammed Mete Karabey / Roman

Şiir'in kardeşi, Emin ve Öykü'nün oğullarıdır. İlkokula giden Roman, yaşıtlarına göre hali kilolu bir çocuktur. Duygusal yeme bozukluğu vardır. Yaşıtları tarafından zorbalığa uğrar.