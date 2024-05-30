Ahmet Uğurlu öldü mü? Usta oyuncu Ahmet Uğurlu neden öldü, ölüm sebebi ne?
Tabutta Rövaşata'nın Mahsun'u olarak tanınan Ahmet Uğurlu öldü mü? Sorusu araştırılıyor ve gündeme gelen iddiaların ardından merak konusu oluyor. Peki, Ahmet Uğurlu öldü mü? Usta oyuncu Ahmet Uğurlu neden öldü, ölüm sebebi ne?
Ahmet Uğurlu öldü mü? Merak konusu oluyor ve gündeme gelen iddiaların ardından araştırma konusu oluyor. Eşref Saati, Behzat Ç. ve Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan 71 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Uğurlu vefat etti. Peki, Ahmet Uğurlu öldü mü? Usta oyuncu Ahmet Uğurlu neden öldü, ölüm sebebi ne?
AHMET UĞURLU ÖLDÜ MÜ?
Tabutta Rövaşata'nın Mahsun'u olarak tanınan Ahmet Uğurlu, yaşamını yitirdi. Uğurlu'nun ölümünün ardından Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'den peş peşe taziye mesajı geldi.
Oyuncunun ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz verdi. Taziye mesajı yayınlayan Algöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadelerini kullandı. Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini alan Cem Yılmaz da "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" dedi.
AHMET UĞURLU KİMDİR?
Ahmet Uğurlu 2 Ağustos 1952'de Konya'da doğmuştur. Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir.
AHMET UĞURLU HANGİ FİLMLERDE VE DİZİLERDE OYNADI?
TİYATRO OYUNLARI
1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu
2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu
xxxx: İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu
AHMET UĞURLU FİLMLERİ
1982: Mine
1987: Büyük Miras: Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1995: Day Day - Dalman
1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun
1997: Avcı - Çolak Osman
1998: Eski Fotoğraflar
1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre
2000: Gökten Düşen Hazine
2002: Başımıza Gelenler - Zühtü
2005: Döngel Kârhanesi - Keskin
2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar
2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu
2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca
2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz