Ahmet Uğurlu öldü mü? Usta oyuncu Ahmet Uğurlu neden öldü, ölüm sebebi ne?

Ahmet Uğurlu öldü mü? Merak konusu oluyor ve gündeme gelen iddiaların ardından araştırma konusu oluyor. Eşref Saati, Behzat Ç. ve Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan 71 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Uğurlu vefat etti. Peki, Ahmet Uğurlu öldü mü? Usta oyuncu Ahmet Uğurlu neden öldü, ölüm sebebi ne?

AHMET UĞURLU ÖLDÜ MÜ?

Tabutta Rövaşata'nın Mahsun'u olarak tanınan Ahmet Uğurlu, yaşamını yitirdi. Uğurlu'nun ölümünün ardından Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'den peş peşe taziye mesajı geldi.

Oyuncunun ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz verdi. Taziye mesajı yayınlayan Algöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadelerini kullandı. Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini alan Cem Yılmaz da "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" dedi.

AHMET UĞURLU KİMDİR?

Ahmet Uğurlu 2 Ağustos 1952'de Konya'da doğmuştur. Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir.

Ahmet Uğurlu

AHMET UĞURLU HANGİ FİLMLERDE VE DİZİLERDE OYNADI?

TİYATRO OYUNLARI

1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu

2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu

xxxx: İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu

AHMET UĞURLU FİLMLERİ

1982: Mine

1987: Büyük Miras: Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995: Day Day - Dalman

1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun

1997: Avcı - Çolak Osman

1998: Eski Fotoğraflar

1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre

2000: Gökten Düşen Hazine

2002: Başımıza Gelenler - Zühtü

2005: Döngel Kârhanesi - Keskin

2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar

2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu

2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca

2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz