Ahmet Türk kimdir? Ahmet Türk nereli ve kaç yaşında? Ahmet Türk davası nedir? Hakkında beraat kararı verildi!

Türkiye siyasetinde uzun yıllardır önemli bir figür olarak yer alan Ahmet Türk, son dönemde hakkında verilen beraat kararıyla yeniden gündeme geldi. Terör propagandası suçlamasıyla açılan davada mahkemenin delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı vermesi, Ahmet Türk ile ilgili merak edilen soruları artırdı. Peki, Ahmet Türk kimdir? Ahmet Türk nereli ve kaç yaşında, eşi kim? Ahmet Türk davası nedir? Detaylar haberimizde!

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, Türkiye'nin Kürt siyasi hareketinin öncü isimlerinden biridir. 1942 yılında Mardin'in Derik ilçesinde doğan Türk, özellikle Kürtlerin siyasal temsiliyet mücadelesinde önemli bir rol oynadı. Uzun yıllar milletvekilliği ve belediye başkanlığı yaparak bölgesel ve ulusal siyasette tanınan bir figür haline geldi.

Siyasi kariyerinde halkın hakları ve demokratik çözüm yolları için aktif mücadele veren Türk, barışçıl yaklaşımlarıyla da biliniyor. Ancak bu süreçte birçok kez siyasi baskılara, gözaltılara ve yargılamalara maruz kalması, Türkiye'de siyaset ve adalet ilişkisini gözler önüne serdi.

Ahmet Türk, farklı siyasi partilerde üstlendiği görevlerle dikkat çekti. Demokratik Toplum Partisi (DTP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) gibi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi partilerde aktif rol aldı. Bu partilerin kapatılması ve yasaklamalar, Ahmet Türk'ün siyasi yaşamını zorlayan süreçlerden sadece birkaçıydı.

AHMET TÜRK NERELİ

Ahmet Türk, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Mardin'in Derik ilçesinde doğdu. 1942 yılında dünyaya gelen Türk, köklü bir Mardin ailesine mensuptur. Bölgenin kültürel ve sosyal yapısını yakından bilen ve temsil eden bir siyasetçi olarak, hem yerel hem de ulusal politikada bölgesinin sesi oldu.

Mardin, tarih boyunca çok kültürlü yapısıyla bilinen önemli bir merkezdir ve Ahmet Türk'ün bu coğrafyadan gelmesi, siyaset anlayışına da yansımıştır. Bölgesel kimliği ve kültürel kökenleri, Türk'ün siyasetteki duruşunu şekillendiren temel faktörler arasında yer almaktadır.

AHMET TÜRK KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Ahmet Türk 83 yaşındadır. 1942 doğumlu olan Türk, 80'li yaşlarında olmasına rağmen siyaset arenasındaki aktif duruşunu sürdürmektedir. Uzun yıllara yayılan siyasi kariyeri ve deneyimiyle Türkiye'nin en tecrübeli Kürt siyasetçilerinden biridir.

Yaşı ve deneyimi, Ahmet Türk'ün hem siyasi hareket içinde hem de toplumda saygı görmesinin önemli sebeplerindendir. Yaşadığı zorlu süreçlere rağmen siyasetten vazgeçmemesi, kararlılığı ve direnciyle öne çıkar.

AHMET TÜRK EŞİ KİM?

Ahmet Türk'ün eşi hakkında kamuoyunda sınırlı bilgi bulunmakla birlikte, özel hayatını mümkün olduğunca göz önünde tutmayan bir siyasetçi olarak bilinmektedir. Aile hayatını özelinde tutmayı tercih eden Türk, daha çok siyasi kimliği ve toplumsal mücadelesiyle tanınır.

Ancak evli olduğu ve ailesine bağlı bir birey olduğu, yaptığı açıklamalar ve zaman zaman paylaşılan bilgilerle doğrulanmıştır. Bu yönüyle de özel yaşamını siyasetten ayrı tutan bir karakter olarak değerlendirilebilir.

AHMET TÜRK DAVASI NEDİR?

Dem Parti üyesi Ahmet Türk, 28 Mart 2011'de Siirt'te yaptığı bir konuşma nedeniyle 2022 yılında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandı. Türk, konuşmasında, özgürlük mücadelesi uğruna hayatlarını kaybeden binlerce kişi için yaptığı ifadelerde, Kürdistan'ın şehirleri, köyleri ve ilçelerinde halkın ayakta olduğunu ve kahraman şehitler anısına bir araya gelindiğini vurgulamıştı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında Ahmet Türk'ün avukatları, Mardin Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katıldı. Savcı, Türk'ün üzerine atılan suçtan cezalandırılmasını talep ederken, avukatlar ise müvekkilinin siyasetçi olduğunu ve 2011 yılındaki bir konuşma nedeniyle yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak beraatini talep etti.