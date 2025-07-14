Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açılan terör ve yolsuzluk davaları sürecinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında alınan tahliye kararı, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Peki, Ahmet Özer tahliye mi edildi?

AHMET ÖZER TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 4 Kasım 2024 tarihinde "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada mahkeme heyeti, Özer için tahliye kararı verdi.

Ancak bu karar, Özer'in cezaevinden çıkması anlamına gelmiyor. Çünkü 21 Ocak 2025 tarihinde başlatılan başka bir soruşturma kapsamında — Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası — nedeniyle yolsuzluk suçlamasından dolayı tutukluluğu devam ediyor. Bu nedenle Ahmet Özer, Silivri Cezaevi'nden tahliye olamayacak.

Mahkemede dinlenen tanıklar ve gizli tanık beyanları doğrultusunda hazırlanan iddianamede, Özer'in terör örgütüyle bağlantılı olduğu, mali kaynak sağladığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor. Özer'in Avrupa'daki örgüt mensuplarıyla para alışverişi gerçekleştirdiği ve bazı kişilerin kırsal alana aktarılmasına destek olduğu da savcılık iddianamesinde yer alıyor.

Özer ise tüm suçlamaları reddederek, söz konusu iddiaların "mesnetsiz" olduğunu savundu. Kendisine yöneltilen suçlamaların siyasi olduğunu ve hedef gösterildiğini dile getirdi.

15 YILLAR YARGILANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Terör" soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise tekrar tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.

TERÖRDEN TAHLİYE OLDU, YOLSUZLUKTAN HALA TUTUKLU

Ara kararını açıklayan mahkeme, Özer için tahliye kararı verdi. 30 Ekim'den beri tutuklu bulunan Özer'e yurt dışı ve şehir dışı çıkış yasağı verildi. Özer'in 21 Ocak'ta Aziz İhsan Aktaş'ın itirafçı olduğu soruşturma nedeniyle tutukluluk hali devam edecek.

MAHKEMEDE NELER OLDU?

Ahmet Özer ile arasında para transferi olması sebebiyle dinlenen tanık Erdoğan Boz, "2022 yılındaydı, o dönem Ahmet Özer'in kitabı yayınlanmak üzereydi. Ben de yayıncılık faaliyetleri yürüttüğüm için oradaydım. Tesadüfen karşılaştık, tarihten konuştuk. Ona hediye olarak bir kitap vermek istedim, kabul etmedi. Bu yüzden daha sonra parayı bana banka üzerinden attı." dedi.