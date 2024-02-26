Ahmet Metin Genç kimdir? AK Parti Trabzon Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç kaç yaşında, nereli?
Ahmet Metin Genç kimdir? AK Parti Trabzon Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Trabzon Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç'in kim olduğu merak konusu oldu. Genç'in yaşamı, nereli olduğu ve politik geçmişi hakkında detaylar araştırılıyor. AK Parti tarafından Trabzon Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Ahmet Metin Genç, siyasi kariyeri ve kişisel yaşamı ile gündeme gelmeye devam ediyor. İşte detaylar!
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Trabzon Belediye Başkan adayı ise Ahmet Metin Genç oldu. Vatandaşlar, Ahmet Metin Genç'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ahmet Metin Genç kimdir? AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç kaç yaşında, nereli?
AHMET METİN GENÇ KİMDİR?
- Ahmet Metin Genç, 1972 Yılında Maçka Ormanüstü Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Genç.1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı.1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.
- 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunan Genç, 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi.
- Ahmet Metin Genç, 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığına atandı. 2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde İl Başkanlığına seçildi ve 2007 Genel Seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu.
- Evli ve iki çocuk babası olan Genç, Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.