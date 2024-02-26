Ahmet Metin Genç kimdir? AK Parti Trabzon Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Trabzon Belediye Başkan adayı ise Ahmet Metin Genç oldu. Vatandaşlar, Ahmet Metin Genç'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ahmet Metin Genç kimdir? AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç kaç yaşında, nereli?

AHMET METİN GENÇ KİMDİR?