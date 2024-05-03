Afyon Belediye Başkanı kim? Burcu Köksal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Afyon Belediye Başkanı kim? Burcu Köksal kimdir, kaç yaşında ve nereli? 31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Afyonkarahisar'da Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın biyografisi araştırılıyor. Burcu Köksal kimdir?

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

İkokulu Sahipata ilkokulu, ortaokulu Merkez Ortaokulu ve Liseyi Afyon Anadolu öğretmen lisesinde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.8 Mart 2004 tarihinden bu yana Afyonkarahisar Barosuna bağlı olarak Avukatlık yaptı. Bugüne kadar Afyonkarahisar Barosu Staj Komisyonu Üyeliği ve Kadın ve çocuk hakları Komisyon Üyeliği görevlerinde bulundu.

Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde yönetim kurulu Üyeliği ile Atatürkçü Düşünce Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği'nde üyelikleri mevcuttur.

1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Polat'a destek vermek Amacıyla girdiği siyasi mücadele 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevi ile devam etti.

25, 26 ve 27. Dönemlerde Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda görev aldı. CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.