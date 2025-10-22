AFAD sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 AFAD sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, başvurular nasıl yapılır?

2025 yılı AFAD sözleşmeli personel alımı için merakla beklenen detaylar netleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere toplam 1.250 kişilik kadro için başvuru sürecini başlatıyor. Arama ve kurtarma teknikeri ile teknisyeni pozisyonlarında yapılacak alım için başvuru tarihleri, şartlar, kontenjan bilgileri ve başvuru kanalları da açıklandı. Peki, AFAD başvuruları ne zaman başlayacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AFAD SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayacak ve 11 Kasım 2025 Salı günü saat 17:00'de sona erecek.

Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım ya da doğrudan https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden yapabilecek. Bu tarih ve saatler dışında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek. Ayrıca başvuru süreci tamamlandıktan sonra, sistem üzerinde herhangi bir değişiklik ya da düzeltme yapılmasına izin verilmeyecek.

ŞARTLARI NELER?

AFAD bünyesinde sözleşmeli arama ve kurtarma personeli olarak görev almak isteyen adayların yerine getirmesi gereken çeşitli genel ve özel şartlar bulunuyor. Başvuru yapabilmek için:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

11 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (yani 11.11.1996 ve sonrasında doğmuş olmak),

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Boy ve kilo şartlarına uymak:

Erkekler: En az 1.65 m – en fazla 1.90 m

Kadınlar: En az 1.60 m – en fazla 1.85 m

Boy ile kilo arasında en fazla ±10 kg fark olmalı.

Bu ölçümler, uygulamalı sınavdan önce yapılacak ve şartları taşımayan adaylar sınava alınmayacak.

Tüm bu şartların sağlanması, adayın başvurusunun geçerli sayılması ve sınav sürecine katılabilmesi açısından zorunlu.

KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?

AFAD, 2025 yılı kapsamında toplam 1.250 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda:

77 kişi sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri,

1.173 kişi sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni olarak istihdam edilecek.

Alım yapılacak kontenjanlar Türkiye genelindeki tüm illeri kapsıyor. Her il için belirlenen kontenjan sayısı, AFAD'ın resmi duyurusunda detaylı şekilde yer almakta. Bu geniş kapsamlı alım süreciyle birlikte, AFAD'ın saha operasyonlarında görev alacak yeni ekiplerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Özellikle afet müdahale ve kriz yönetimi alanlarında görev almak isteyen, fiziksel yeterlilik ve teknik donanıma sahip adaylar için önemli bir istihdam fırsatı sunuluyor.

KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?