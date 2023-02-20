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Adana deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Adana'da deprem mi oldu? Adana deprem şiddeti ne?

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Adana deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Adana'da deprem mi oldu? Adana deprem şiddeti ne?

Adana deprem oldu mu ve Adana'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce Adana'da deprem mi oldu? Adana deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

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Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Hatay'da meydana gelen deprem sonrasında Adana'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce Adana'da deprem mi oldu? Adana deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Adana deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Adana'da deprem mi oldu? Adana deprem şiddeti ne?

ADANA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay bir kez daha şiddetli bir şekilde sarsıldı. AFAD, Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, bölgede bazı binaların yıkıldığı belirtildi. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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