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Adana'da emekli olan kadının 1057 günlük hizmeti iptal edildi

Adana'da emekli olan kadının 1057 günlük hizmeti iptal edildi
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Adana'da yaşayan 58 yaşındaki iki çocuk annesi Sefalet Verani, doğum borçlanması yaparak 2026 Ocak'ta 20 bin TL maaşla emekli oldu. Ancak Ağustos ayında SGK'dan gelen belgeyle 2015-2020 arasındaki 1057 günlük hizmetinin fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Adana'da yaşayan 58 yaşındaki iki çocuk annesi Sefalet Verani, 2014 yılında Adana Metal Sanayi Sitesi'nde işe başladı. Farklı firmalarda aşçılık yaparak geçimini sağladı.

Emeklilik hayali için SGK'nın yönlendirmesiyle komşularından borç alıp altınlarını bozdurarak doğum borçlanması yaptı. 2026 Ocak ayında 20 bin TL maaşla emekli oldu. Ancak sevinci 6 ay sürdü; Temmuz ayında maaşını sorunsuz çeken Verani'ye, Ağustos ayında SGK'dan gelen belgeyle 2015-2020 yılları arasındaki 1057 günlük hizmetinin fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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