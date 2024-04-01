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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir?

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31 Mart Adana Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Adana Belediye Başkanın kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir, CHP'nin adayı Zeydan Karalar ve İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş Taş yarıştı. Peki, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir?

31 MART 2024 ADANA BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

31 Mart 2024 Yerel Seçiminin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden Zeydan Karalar oldu.

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

  • Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana Merkez'de doğdu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.
  • 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği'nden mezun oldu.1981'de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.
  • 79-85 yılları arasında Çukobirlik'te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı.1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş'de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
  • 1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş'de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan'da Okan-Antriko Entegre Teksitl Fabrikası'nı da kurdu ve Genel Müdürlüğü'nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik'i , 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres'i kurdu.
  • 7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğı'na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011'de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. ADSİAD , MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor.
  • Zeydan Karalar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir?

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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