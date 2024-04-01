Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir?

31 Mart Adana Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Adana Belediye Başkanın kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir, CHP'nin adayı Zeydan Karalar ve İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş Taş yarıştı. Peki, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir?

31 MART 2024 ADANA BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

31 Mart 2024 Yerel Seçiminin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden Zeydan Karalar oldu.

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?