Üye Girişi
Haberler

Adana ASKİ su kesintisi! 23 Ekim Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Adana ASKİ su kesintisi! 23 Ekim Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ekim 2024 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 23 Ekim Adana su kesintisi saatleri...

Adana su kesintisi olan yerler yayınlandı. Adana su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ekim 2024 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 23 Ekim Adana su kesintisi saatleri haberimizde!

ADANA SU KESİNTİSİ

Güncel Adana su kesintileri için ADANA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Adana ASKİ su kesintisi! 23 Ekim Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Soğuk Haber İmamoğlu Çukurova Karataş Yüreğir Sarıçam Seyhan Gündem Ceyhan Yaşam Kozan Adana

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi

'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor
Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Şahinbey, İslahiye, Nizip elektrik kesintisi listesi Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Kepez, Manavgat, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Çankaya, Mamak, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Osmangazi, İnegöl, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Seyhan, Sarıçam, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Aliağa, Buca, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Ereğli, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef tavuklu büryan tarifi! En güzel tavuklu büryan tarifi! tavuklu büryan tarifi nasıl yapılır? Tavuklu büryan için malzemeler! İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Beyoğlu, Şişli, Sultanbeyli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef abdigör köfte tarifi! En güzel abdigör köfte tarifi! Abdigör köfte tarifi nasıl yapılır? Abdigör köfte için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.