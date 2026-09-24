Ada Food, Miami Fuarı’nda Küresel İş Birliklerini Güçlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kuzey ve Güney Amerika ile Karayipler’den ziyaretçilerin katıldığı organizasyonda Ada Food, mevcut iş ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştirirken yeni ihracat bağlantıları için de önemli temaslarda bulundu.

Ada Food, fuara Türkiye’den katılan firmalar arasında en geniş stant alanına sahip şirket olarak da öne çıktı. Fuarın ana girişinin karşısında yer alan standı, şirketin uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerini ve Amerika pazarına verdiği önemi yansıtan güçlü bir buluşma noktası oldu.

Ada Food İhracat Direktörü Mert Taşcı, fuarın Amerika pazarındaki büyüme hedefleri açısından önemine dikkat çekerek, “Amerika kıtası, ihracat stratejimizde önemli bir yere sahip. Miami’de hem uzun yıllardır birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızla bir araya geldik hem de yeni iş birliklerinin temellerini attık. Ada Food olarak farklı pazarlardaki varlığımızı güçlendirerek Türk gıda ürünlerini dünyanın daha fazla noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Taşcı, önümüzdeki dönemde özellikle Amerika kıtasındaki ihracat ve dağıtım ağını genişletmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: SonDakika.com