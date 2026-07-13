ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi

2003 yılından bu yana ABD Senatosu'nda görev yapan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada, deneyimli siyasetçinin dün gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN SUİKAST İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Graham'ın ölümünün ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Trump'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Laura Loomer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Graham'ın ölümüne ilişkin kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu. Loomer, senatörün Ukrayna ziyaretinin ardından yaşamını yitirmesinin şüphe uyandırdığını öne sürerek Rusya veya İran'ın olayla bağlantılı olabileceğini iddia etti.

İsrail'e yakınlığıyla bilinen Dünya Değerleri Ağı'nın kurucusu Haham Shmuley Boteach da Graham'ın daha önce İran tarafından tehdit edildiğini hatırlatarak benzer iddialarda bulundu.

YouTube yayıncısı Clint Russell ise Graham'ın Ukrayna'ya verdiği destek ve Rusya'ya yönelik yaptırım çağrıları nedeniyle hedef alınmış olabileceğini ileri sürdü. Söz konusu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

İSRAİL'İN EN GÜÇLÜ DESTEKÇİLERİNDENDİ

Lindsey Graham, uzun yıllardır İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınıyordu. Gazze'ye yönelik operasyonlarda Tel Aviv yönetimine açık destek veren Graham, ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması gerektiğini birçok kez dile getirmişti.

İran'ın nükleer programına karşı sert yaptırımları savunan Graham, Tahran'a yönelik askeri seçeneğin de masada tutulması gerektiğini ifade eden açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Son olarak 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Graham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü.

İSRAİLLİ LİDERLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Graham'ın ölümünün ardından İsrail'de hükümet ve muhalefetten çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Graham için "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti." ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da ABD-İsrail ilişkilerinin en güçlü savunucularından birini kaybettiklerini söyledi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Enerji Bakanı Eli Cohen, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile muhalefet liderleri Yair Lapid, Naftali Bennett ve Avigdor Liberman da Graham'ın İsrail'e verdiği desteği vurgulayarak başsağlığı mesajları paylaştı.

İRAN MEDYASINDA DİKKAT ÇEKEN YAYINLAR

İran'daki bazı televizyon kanallarında Graham'ın ölüm haberi dikkat çeken ifadelerle duyuruldu. Bazı sunucular, Graham'ın ölümünü "müjde" olarak nitelendirirken, ABD'li senatörün İran karşıtı açıklamalarına atıfta bulunarak ölümü nedeniyle kutlama mesajları verdi.