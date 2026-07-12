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KKTC Başbakanı Üstel'den Rumlara çağrı: "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz"

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan doğal gaz anlaşmasına tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, şikayet etmek yerine KKTC'ye gelen imkanlardan faydalanabileceklerini söyledi. Üstel, 'Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz' ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, ülkesi ile Türkiye arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasına tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) şikayet etmek yerine KKTC'ye gelen imkanlardan faydalanabileceğini belirterek, "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz." ifadesini kullandı.

Başbakan Üstel, yazılı açıklama yaparak, Türkiye ile ülkesi arasında imzalanan "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı"na tepki gösteren GKRY Dışişleri Bakanlığına yanıt verdi.

Türkiye ve KKTC arasında imzalanan "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı"nın Rum tarafını rahatsız etmesinin beklenen bir durum olduğunu belirten Üstel, "Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı ambargoları ve izolasyonları dayatan, hatta elinden gelse nefes almamızı dahi şikayet konusu haline getirecek zihniyetten de bu beklenirdi." ifadesine yer verdi.

Üstel, dün olduğu gibi gelecekte de uluslararası anlaşmaları imzalamaya devam edeceklerini vurgulayarak Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs Türklerinin bu Ada'daki varlığını kabul etmek zorunda olduğunu bildirdi.

Rum liderliğinin KKTC'nin yaptığı anlaşmalardan şikayetçi olmak yerine Ada'ya gelen imkanlardan faydalanabileceğinin altını çizen Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Rum halkının da su ve enerji konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı bir gerçektir. Buradan Güney Kıbrıs'a çağrı yapıyoruz; susuz kaldığınızda size de su verebiliriz. Elektriğiniz tükendiğinde elektrik de verebiliriz. Doğrusu üzülüyoruz. Tankerlerle su getiriyorlar, paslı paslı su içiyorlar. Tertemiz Anamur suyunu içmiş olurlar. Bilsinler ki; Kıbrıs Türk halkı su, elektrik ve doğal gaz ile Ada'nın parlayan yıldızı olacaktır. Hiçbir inkar, hiçbir tehdit ve hiçbir karalama kampanyası bu gerçeği değiştiremeyecek ve engelleyemeyecektir."

Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcilerinin aldığı kararların ve attığı imzaların da yasa dışı veya geçersiz olmadığını öğrenmek zorunda olduğunu belirten Üstel, doğal gaz, elektrik ve fiber optik altyapı projelerini de Türkiye ile gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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