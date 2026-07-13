Orta Doğu'da savaş piyasaları sarstı! Petrol yükseldi, altın düştü

ABD ile İran'ın hafta sonu karşılıklı askeri operasyonlar düzenlemesi enerji piyasalarını hareketlendirdi. Haftanın ilk işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,08 artışla 79,11 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 4,11 yükselişle 74,36 dolara çıktı.

Yükselişte, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarına ilişkin endişeler etkili oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), pazar günü İran'da onlarca hedefe yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları ise buna karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerini hedef aldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açık olduğunu savunurken, İran daha önce boğazın "bir sonraki duyuruya kadar" kapatıldığını açıklamıştı.

Savaş öncesinde dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyordu. Gemi takip verilerine göre pazar günü boğazdan yalnızca altı gemi geçiş yaptı. Bu rakam son beş haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Artan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken, altın fiyatları ise değer kaybetti. Hafta sonu yaşanan gelişmelerin enflasyon baskısını artırabileceği ve merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisi, yatırımcıların altından çıkış yapmasına neden oldu.

Ons altın pazartesi günü yüzde 1,4'e varan düşüşle 4 bin 60 dolar seviyesine gerilerken, Şubat ayı sonunda başlayan İran savaşı sürecinde altın yaklaşık beşte bir oranında değer kaybetti. Yüksek petrol fiyatları, tahvil getirilerindeki yükseliş ve güçlü doların altın üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

PİYASALAR ATEŞKES KONUSUNDA TEMKİNLİ

Analistler, hafta sonu yaşanan saldırıların ABD ile İran arasında geçen ay varılan geçici anlaşmanın geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdığını belirtiyor.

Piyasalarda, mevcut tablonun kırılgan ateşkes sürecindeki geçici bir gerilim mi yoksa daha büyük bir çatışmanın başlangıcı mı olduğu yakından takip ediliyor.